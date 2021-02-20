Спецпроекты

Vivo открыла представительства в Чехии и Румынии

Бизнес Техника

Vivo расширяет присутствие в Европе, открывая представительства на румынском и чешском рынках. Официальное открытие прошло в формате онлайн-мероприятия для СМИ. Журналисты смогли познакомиться с высшим руководством европейской штаб-квартиры vivo в Дюссельдорфе, а также с командами новых офисов. В ходе презентации vivo представила свою продуктовую линейку и локальных партнеров.

«Мы рады поприветствовать вас на румынском и чешском, а также официально представить наши смартфоны для местных потребителей. Не смотря на непростую ситуацию в мире, наши планы по расширению бизнеса в Европе остались неизменными. Это соответствует философии нашей компании – делать правильные вещи и делать это правильно, – сказал Денни Денг, вице-президент, президент европейского бизнеса в vivo. – Уже в начале своего пути в Европе, в октябре прошлого года, мы получили положительные отзывы как от деловых партнеров, так и от потребителей. С момента первого выхода на международные рынки в 2014 г. мы стремимся предоставлять нашим клиентам только высококачественные услуги. Уверены, что скоро мы найдем новых друзей в Румынии и в Чехии».

В 2021 г. vivo планирует удвоить свое присутствие в Европе и сделать свои продукты доступными на более чем 12 рынках. После Румынии и Чехии будут открыты представительства в Сербии и Австрии.

«Продвигаясь вперед, мы рады делиться нашей страстью к футболу с друзьями по всему миру, что придает еще большее значение нашему партнерству с УЕФА в предстоящем году в рамках Чемпионата Европы по футболу 2020. Vivo станет эксклюзивным поставщиком смартфонов на Евро-2020», – сказал Денни Денг.

Начиная с этого года, пользователи увидят новые смартфоны vivo, произведенные в рамках стратегического сотрудничества с компанией Zeiss. Потребителю будут представлены совместно разработанные системы визуализации для флагманов vivo премиум-класса. Это позволит пользователям получать новые эмоции от процесса создания фотографии, передавая детали на более высоком уровне, чем раньше.

Другие материалы рубрики

Облачный провайдер основателей «Вконтакте» получил 3 млрд руб. на развитие

Московские власти потратят полмиллиарда на блокчейн

У Microsoft украли исходный код Azure и Exchange

Экс-сотрудников ФСБ посадят на долгие годы за взятки в биткоинах

100 тыс. сотрудников «Росатома» установят малоизвестный мессенджер, связанный с президентом «Ай-теко»

Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Боремся с туннельным синдромом: чем заменить мышь?

Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений

Техноблог

Как и от чего правильно заряжать беспроводные наушники?

Лучшие спикерфоны для онлайн-конференций: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

«Жидкая» нейросеть изменяет алгоритмы прямо в процессе работы и становится умнее

Шаг к полноценному андроиду: нюансы телодвижений отследят электронити

Полет человека на Марс упростится — спасибо магнитному ракетному двигателю

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам