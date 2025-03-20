«Юниверс Дата» получила сертификат ФСТЭК на продукт «Юниверс MDM»

Решение по управлению мастер-данными «Юниверс MDM», разработанное компанией «Юниверс Дата», получило сертификат ФСТЭК по четвертому уровню доверия. Данный сертификат подтверждает, что решение соответствует строгим требованиям информационной безопасности и обеспечивает надежную защиту данных и критической инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Сертификат удостоверяет, что «Юниверс MDM» является программным обеспечением со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Решение реализует функции идентификации и аутентификации, управления доступом и регистрации событий безопасности, соответствуя требованиям по безопасности информации.

Четвертый уровень доверия ФСТЭК означает, что решение может использоваться для защиты значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ), государственных информационных систем (ГИС) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), а также для защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн).

«Получение сертификата стало следствием упорной и эффективной работы всей компании, – сказал генеральный директор «Юниверс Дата» Владислав Каменский. – Хочу отметить, что мы применяли процессы безопасной разработки задолго до появления сертификации в этой области. Мы прекрасно понимаем, что безопасность и надежность наших продуктов – это их неотъемлемые качества, которые выступают залогом доверия в наших взаимоотношениях с клиентами. Сертификат ФСТЭК России подтверждает зрелость выстроенных в компании процессов безопасной разработки ПО, а также безопасность выпускаемых продуктов».