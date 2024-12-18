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Василенко Игорь



18.12.2024 Подтверждена полная совместимость решения по управлению данными «Юниверс MDM» с интеграционной платформой FESB 1
10.12.2015 «Корус Консалтинг» перенес в «облако» почту «Экко-Рос» 1
13.08.2012 «Неолант» займется разработкой бизнес-приложений для iPad 1
23.12.2009 «Крок» создал объединённую коммуникационную сеть для торговой сети Adidas 1
25.12.2007 24 февраля 2008 г. в Кельне откроется вторая конференция Business Solutions: Retail 1
12.10.2006 Билл Гейтс приедет в Россию 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Василенко Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Неолант - Neolant 41 2
Неолант Тенакс 4 2
Microsoft Corporation 24625 2
Крок - Croc 1777 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Cisco Systems 5114 1
Apple Inc 12101 1
Adidas - Адидас 160 3
36,6 - аптечная сеть 90 1
Messe Düsseldorf - Дюссельдорф Мессе - Дюссельдорфская ярмарка 2 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
Castorama - Касторама 31 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1010 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Microsoft Office 3734 2
IBM Aspera 12 1
Фактор-ТС - Factor-ESB - FESB - Интеграционная платформа 4 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
Microsoft Skype for Business 175 1
Microsoft Exchange 1714 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 119 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
Microsoft Office 365 940 1
Apple iOS 7809 1
Apple iPad 3860 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Microsoft Dynamics 1175 1
Apple iPod Touch 745 1
Кондарев Сергей 14 2
Рябов Борис 3 1
Чёрный Сергей 4 1
Затравин Николай 4 1
Савченков Алексей 2 1
Ющенко Сергей 3 1
Бочаров Виталий 1 1
Замилягин Александр 2 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Мелузов Андрей 15 1
Сологуб Денис 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Дания - Королевство 1296 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 82 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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