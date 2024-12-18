Василенко Игорь
Василенко Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Неолант - Neolant 41 2
|Неолант Тенакс 4 2
|Microsoft Corporation 24625 2
|Крок - Croc 1777 1
|Корус Консалтинг ГК 1217 1
|Cisco Systems 5114 1
|Apple Inc 12101 1
|Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
|Дания - Королевство 1296 1
|Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 82 1
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