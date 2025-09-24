«Юниверс Дата» добавила версионирование, иерархические справочники и другие функции в решение «Юниверс DG»

Компания «Юниверс Дата», разработчик решений в области управления данными, выпустила версию 2.13 продукта «Юниверс Data Governance», ключевыми обновлениями которого стали функции версионирования и иерархических справочников, критерии оценок объектов, расширение возможностей работы с графом и улучшенный бизнес-поиск. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Функция версионирования позволяет более эффективно управлять жизненным циклом информационных объектов. Теперь можно отслеживать и планировать внедрение будущих изменений, просматривать историю и анализировать разные состояния объекта.

В системе также появилась возможность создания структурированных справочников с установкой связей между родительскими и дочерними сущностями. Иерархические справочники визуализируются в виде древовидной структуры с переключением в табличный формат. Эта новая функция облегчает работу со структурированными справочниками, которые могут включать десятки тысяч значений, например, классификаторов ОКВЭД, ТНВЭД и др.

Каждый объект теперь можно оценивать сразу по нескольким параметрам — критериям оценки: корректность заполнения, полнота данных и др. Пользователи «Юниверс Data Governance» смогут давать ответственным за описание и ведение объектов более точную и полезную обратную связь, тем самым приводя к повышению качества информации в системе.

Работать с графом визуализации стало проще благодаря настройке отображаемой глубины связей. Также можно исследовать связи и влияние объектов разного типа друг на друга путем построения графа из выбранных в поиске объектов.

Кроме того, в версии 2.13 решения «Юниверс Data Governance» был улучшен поиск данных. Вместе со свободным текстовым поиском есть возможность использования быстрых фильтров. Это будет полезно для пользователей, работающих с ограниченным объемом объектов, или для обработки запросов с популярными объектами: «сотрудники», «ТМЦ», «партии», «финансовые проводки» и т.д.

«Обновление Юниверс Data Governance направлено на повышение эффективности выстраивания полного цикла работы с данными с учетом современных бизнес-процессов и потребностей крупных организаций и компаний», — отметил Владислав Каменский, генеральный директор компании «Юниверс Дата».

Решение Юниверс Data Governance находится в Реестре российского ПО (№18242 от 05.07.2023). Продажу и внедрение решения осуществляет мастер-дистрибьютор DIS Group.