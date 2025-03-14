Бывшему ИТ-директору Росреестра дали три года колонии. Он их уже отсидел

Суд в Москве приговорил к 3 годам лишения свободы бывшего руководителя подразделения информационных технологий Росреестра. Прокуратура требовала для него более сурового наказания – 8,5 лет заключения. Однако учитывая, что он уже отбыл часть срока в период предварительного заключения и домашнего ареста, суд освободил его от дальнейшего отбывания наказания.



Три года за хищение 400 миллионов

Басманный суд Москвы присвоил 3 года и 2 месяца лишения свободы бывшему начальнику управления информационных технологий Росреестра Александру Бибикову по делу о хищении бюджетных средств в размере более 400 млн руб., выделенных на цифровизацию Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 13 марта CNews писал, что прокуратура запрашивала для него восемь с половиной лет заключения.

Заседание проводилось 14 марта 2025 г. по его итогам Бибиков был признан виновным. В ходе расследования было установлено, что Бибиков и его сообщники, соучредители ИТ-компаний «Юнидата» и «Таскдата Рус» Сергей Кузнецов и Антон Евгеньев, разработали и реализовали сложную схему хищения бюджетных средств.

Они обратились к разработчикам программного обеспечения «АМТ-груп», которые не были осведомлены об истинных намерениях участников преступной схемы. В результате умышленного невыполнения государственных контрактов на разработку двух подсистем ФГИС ЕГРН был причинен ущерб в размере 410 млн руб.

Все трое были задержаны в мае 2021 г. по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России).

Подозреваемые провели более года в следственном изоляторе, после чего были переведены под домашний арест. Они не признали свою причастность к совершению преступления, однако суд счел их вину доказанной.

Суд вынес решение, согласно которому Бибиков, Евгеньев и Кузнецов были признаны виновными и приговорены к трем годам лишения свободы. Однако, учитывая, что они уже отбыли наказание в период предварительного заключения и домашнего ареста, суд освободил их от дальнейшего отбывания наказания.

Кроме того, суд удовлетворил иск Росреестра и взыскал с обвиняемых сумму в размере 410 млн руб. Арест, наложенный на имущество обвиняемых, остался в силе.

В чем суть дела

В ходе расследования выяснилось, что Бибиков, Евгеньев и Кузнецов организовали и осуществили сложную и многоступенчатую схему хищения, используя компанию «АМТ-груп», руководство которой не было в курсе истинных намерений этих лиц.

Компания «АМТ-груп» выиграла тендер на выполнение работ по двум государственным контрактам: создание подсистемы сопровождения кадастровой оценки (ПСКО) Федеральной государственной информационной системы ЕГРН и разработку подсистемы обеспечения качества данных (ПОКД).

Компания «АМТ-груп» передала разработку ПСКО в качестве субподрядчика компании «Таскдата рус», которая специализируется на внедрении систем управления данными и разработке программного обеспечения. «Таскдата рус» также отвечала за подготовку всей необходимой документации, включая конструкторскую, для отчетности по исполнению государственного контракта.

Однако компания «Таскдата рус» не выполнила работу, но при участии Бибикова были подписаны фиктивные акты сдачи-приемки.