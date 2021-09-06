ИТ-компания обманула власти на камерах видеофиксации на 19 миллионов. Директору грозит 10 лет тюрьмы

В особо крупных размерах

Следственные органы завершили расследование и передали в Центральный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению директора ИТ-компании в мошенничестве в особо крупном размере, сообщило главное управление (ГУ) МВД России по Воронежской области на своем сайте. Фамилия фигуранта уголовного дела в заявлении ведомства не разглашается, однако многочисленные воронежские СМИ со ссылкой на данные прокуратуры называют подследственного Сергеем Медяным, директором ООО «Безопасность информационных систем».

Как удалось установить сотрудникам регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК) в ходе предварительно следствия, 54-летний директор компании заключил по результатам электронных аукционов семь госконтрактов с обязательствами по ежедневному техническому обслуживанию и ремонту оборудования системы фотовидеофиксации административных правонарушений в сфере дорожного движения, при этом не «имея намерений на выполнение указанных договорных обязательств в полном объеме».

В результате, по данным ГУ МВД по Воронежской области, сумма материального ущерба превысила 19 млн руб. Фигурант уголовного дела обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере – свыше 1 млн руб.). За совершение этого преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, со штрафом в размере до 1 млн руб., или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период до трех лет.

Ловкость рук

ООО «Безопасность информационных систем», которым руководил обвиняемый в мошенничестве Сергей Медяный, оказывало услуги в сфере разработки, производства и внедрения систем фотовидеофиксации нарушений ПДД. Контракты на ежедневное техобслуживание и ремонт оборудования системы фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения «КРИС-Воронеж», по данным «Коммерсанта», были заключены с казенным учреждением Воронежской области (КУ ВО) «Региональный центр безопасности», подведомственным департаменту экономического развития Воронежской области.

Директора ИТ-компании обвиняют в мошенничестве с госконтрактами на сумму более 19 млн руб.

Как выяснилось в процессе предварительного расследования, обвиняемый глава ИТ-компании ежемесячно составлял акты с ложными сведениями о приемке выполненных работ в уполномоченный орган.

На основании актов с ложными сведениями на счета компании перечислялись бюджетные денежные средства, которыми «злоумышленник распорядился по своему усмотрению», говорится в заявлении регионального ГУ МВД по Воронежской области. На время следствия обвиняемому Сергею Медяному избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Мошенничество в ИТ

Уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ с обвинением в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере – не редкость в сфере ИТ и при выполнении государственных контрактов, при этом обвиняемыми по этой статье зачастую проходят не только предприниматели, но и госслужащие.

Так, в июле 2021 г. CNews рассказал о том, что сотрудники силовых структур провели выемку документов в московском офисе «Ростелекома» в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве с тендерами. Аналогичная процедура проводилась в столичном офисе оператора на ул. Бутлерова в апреле 2020 г. Причиной нового визита силовиков стала вероятность появления в уголовном деле новых фигурантов.

Уголовное дело, в центре которого находится один из крупнейших российских операторов связи с государственным участием, по данным следователей, связано с искусственным завышением объемов выполненных работ и выставлением компанией заведомо некорректных счетов в рамках участия в его тендерах.

В мае 2021 г. CNews сообщил об аресте бывшего главы управления ИТ Росреестра Александра Бибикова, а также совладельца ИТ-компаний «Юнидата» и «Таскдата рус» Антона Евгеньева. Оба они проходят по уголовному делу, связанному с мошенничеством при создании единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН), по ст. 159, ч. 4 УК России.

В марте 2021 г. CNews рассказал о том, что в Москве по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России был арестованы руководитель департамента «Ай-теко» Игорь Колпаков, начальник управления сопровождения проектов мобильных сервисов подведомственного Департаменту ИТ (ДИТ) правительства Москвы государственного казенного учреждения «Информационный город» Олег Филимонов и предприниматель Андрей Шмитько. Всем им вменяется нарушение ч. 4 ст. 159 УК России.

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В сентябре 2020 г. CNews стало известно о том, что гендиректор телеком-оператора «Алмател» Александр Гадалов оказался под стражей в рамках обвинения по ч. 4 ст. 159 УК России. Запрос на арест Гадалова, как сообщалось, поступил из МВД Казахстана.

Отдельная судебная инстанция для ИТ-компаний

В апреле 2021 г. глава Минцифры Максут Шадаев в рамках своего выступления на заседании Совета по развитию цифровой экономики выступил с заявлением о том, что почти все крупные российские ИТ-компании в настоящее время являются фигурантами уголовных дел.

«Мы все понимаем, что у нас госсектор – очень большой заказчик: госкомпании, госорганы. Мы знаем, что в отношении всех крупных ИТ-компаний, практически всех, есть уголовные дела», – отметил Максут Шадаев.

Он также выступил с предложением сформировать в России отдельную судебную инстанцию для рассмотрения дел, связанных исключительно с ИТ-компаниями. По его мнению, новая инстанция должна заниматься уголовными делами по экономическим статьям в отношении компаний из ИТ-сферы.

По словам Шадаева, создание отдельной судебной инстанции – это еще одна мера поддержки отечественной ИТ-сферы. В качестве аргумента в пользу создания новой судебной структуры он привел тот факт, что расследование подобных дел «всегда затруднено», для этого требуются специальная экспертиза и специальные навыки.

В августе 2021 г. CNews сообщил о новой законодательной инициативе властей по наделению судов с участием присяжных заседателей правом рассматривать экономические дела в ИТ-сфере. Идея нашла отражение в плане мероприятий в рамках госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», которую одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию.

По мнению авторов проекта, суды присяжных должны повысить привлекательность ведения бизнеса в России для участников рынка, а также сократить отток разработчиков из юрисдикции. В настоящее время в России практика суда присяжных применяется преимущественно в уголовных делах по тяжким и особо тяжким преступлениям, с мерой наказания вплоть до пожизненного лишения свободы или смертной казни (на данный момент на нее мораторий). Так, например, суд присяжных может рассматривать дела об убийстве, бандитизме, похищении человека, незаконном производстве и сбыте или контрабанде наркотиков и др. по ст. 30 УПК России.

Экономические уголовные дела пока что не входят в сферу компетенции российского института присяжных заседателей. Ситуация начала изменяться после встречи Президента России Владимира Путина в декабре 2020 г. с членами президентского Совета по правам человека, на которой он поручил расширить компетенцию суда присяжных.

Также известно, что еще в феврале 2020 г. председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев выступал с предложением распространить практику суда присяжных на тяжкие преступления в сфере предпринимательской деятельности, однако законодательные поправки так и не были внесены в Госдуму.