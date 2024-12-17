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Seamless НейроТрейдер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.12.2024 «НейроТрейдер»: новый инструмент для торговли на бирже без стресса 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Seamless и организации, системы, технологии, персоны:

Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 20 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5032 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4824 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 92 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 982 1
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Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1087 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6646 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449922, в очереди разбора - 728096.
Создано именных указателей - 196159.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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