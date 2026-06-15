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CHiQ Changhong Electronics Meiling Чанхун Электрик ЭЛОС

CHiQ - Changhong Electronics - Meiling - Чанхун Электрик ЭЛОС

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.06.2026 Китай за пару недель подмял под себя рынок телевизоров с революционным экраном. У других стран нет и шанса 1
15.01.2024 Обзор CHiQ LMB27C701-R: геймерский доступный монитор с изогнутым экраном 2
17.07.2023 «Ланит» продолжает поддерживать фонд «Дом с маяком» 1
30.06.2023 Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM 1
12.07.2022 Treolan стала официальным дистрибьютором продукции бренда CHiQ 3
14.02.2018 Топ-10 самых необычных смартфонов 4
20.10.2014 Российские пользователи Smart TV получили доступ к 130 тыс. видео в каталоге приложений Opera TV Store 1
22.12.2011 Борьба 3D форматов или проблема выбора 2
09.12.2011 Вехи CHANGHONG - одного из мировых лидеров LED-технологий 4
23.11.2011 Включите радугу! Обзор новейших ЖК-телевизоров Changhong 4
14.11.2011 Samsung, Sony и Panasonic создали новый стандарт 3D-очков 1
17.10.2011 Как Китай покорил Европу: обзор телевизора Changhong E32F898EB 2
12.09.2011 «К-Системс» начал продажи телевизоров. ФОТО 1
24.08.2011 «К-Системс» выходит на рынок телевизоров 1
20.01.2009 IBM приобрела 30 млн акций китайского производителя телевизоров 3
07.03.2008 На заводе LG задержан китайский шпион 1
26.12.2007 Производство 40-дюймовых PDP будет сокращаться 1
13.09.2006 Китай построит завод по производству плазменных панелей 1
23.07.2004 Fairchild и Changhong разработают продукты с экологичным энергопотреблением 2
23.07.2004 Fairchild и Changhong разработают продукты с экологичным энергопотреблением 2
18.04.2003 Смерть традиционным телевизорам идет с Востока 3

Публикаций - 21, упоминаний - 41

CHiQ и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10973 6
LG Electronics 3721 4
Toshiba Corporation 2976 4
Sony 6717 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 4
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 300 3
Sharp Corporation 1062 3
Yandex - Яндекс 9043 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2366 2
Philips 2094 2
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 221 2
Supra 36 2
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 79 2
K-Systems - К-Системс 140 2
onsemi - Fairchild Semiconductor 22 2
BSDi - Berkeley Software Design 8 1
Ballu Industrial Group 50 1
Humax Electronics 13 1
Amino Communications 12 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3417 1
Microsoft Corporation 25655 1
Lenovo Group 2417 1
Xiaomi 2173 1
IBM - International Business Machines Corp 9666 1
ZTE Corporation 800 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
MediaTek - Ralink 590 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4829 1
Lenovo Motorola 3558 1
Yota Devices - YD 103 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 233 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 461 1
ViewSonic 325 1
Indiegogo 57 1
Seiko Epson Corporation 908 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 414 1
Snap Inc 108 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 437 1
TWC - Trinity World Managment 10 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 219 3
Выгода.ру - Vigoda.ru 15 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2883 1
Kickstarter 135 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Caterpillar - 90 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 16 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 124 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 474 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7486 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6427 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4171 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10529 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9624 5
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1152 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3395 4
Контрастность 3012 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4968 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16874 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2031 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6600 3
Наушники - Headphones 4422 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5621 3
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 268 3
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13139 3
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2021 3
Телевидение - Телетекст - Teletext - сетевая служба телевизионной сети, обеспечивающая передачу текста и простых изображений. 50 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7863 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26439 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4166 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22313 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60642 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4361 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4162 2
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 93 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 567 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27026 2
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 850 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12673 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8472 2
Edge LED - боковая подсветка матрицы 36 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2992 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7829 2
Таймер - Timer 440 2
Цвет - Цветность 212 2
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 727 1
3D ТВ - 3D телевизор - 3D телевидение - 3D television - 3DTV - 3D видео - 3D video 240 1
Флуоресценция - Флюоресценция - Флюорофор - Люминофор - Люминесцировать - вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение - Люминесцентная лампа 138 1
Ланит - Treolan Irbis 146 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1263 2
Xiaomi Mijia Smart Air Conditioner 1 1
Ballu DC Inverter - Ballu SMART Electronic - Ballu Fresh Air - Ballu Vision - Ballu X-Cube - Ballu Olymp - Ballu BPAC - Ballu BPPC - Ballu BSD - Ballu BSVP - Ballu BSUI - Ballu BSLI - Ballu BSG - Ballu BSM - Ballu BSEP - сплит-системы - кондиционеры 17 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2156 1
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 320 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 1
Opera Browser - Браузер 1045 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 542 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Xiaomi Mi Home 89 1
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 145 1
Xperi TiVo 84 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 1
Samsung Galaxy Beam 11 1
Lumigon T - смартфон 5 1
Воронецкий Эдуард 47 2
Трофимова Анна 4 2
Куперштох Елена 1 1
Новикова Ольга 2 1
Пантелеев Антон 26 1
Starck Philippe - Старк Филипп 12 1
Черкасова Наталья 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18883 13
Россия - РФ - Российская федерация 163858 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54287 3
Южная Корея - Республика 6999 3
Китай - Сычуань 96 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5444 2
США - Нью-Йорк штат - Армонк 6 1
Европа 24877 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47141 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Япония 13739 1
Дания - Королевство 1331 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8453 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 1
США - Нью-Йорк 3171 1
Ближний Восток 3127 1
Франция - Французская Республика 8109 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14738 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1211 1
Япония - Токио 1018 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1646 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 482 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 957 1
Сатурн - Титан (спутник) 526 1
Китай - Хэйлунцзян - Харбин 35 1
США - Нью-Йорк штат 250 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6088 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4460 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7665 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26908 2
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 328 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5681 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5491 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9059 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6085 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1310 1
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2997 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6123 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6634 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3299 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3269 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 516 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5445 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 234 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 101 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 489 1
Металлы - Серебро - Silver 819 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3100 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6644 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1443 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1496 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 311 1
NE Asia Online 313 2
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
AP - Associated Press 2007 1
Computer.Tradeshow.Ru 59 1
Displaybank 15 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8503 1
NPD DisplaySearch 285 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 941 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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