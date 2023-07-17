«Ланит» продолжает поддерживать фонд «Дом с маяком»

«Ланит» передал фонду «Дом с маяком» компьютерную технику – ноутбуки и системные блоки Irbis, мониторы CHiQ, принтеры HP LaserJet Pro. Оборудование будет распределено между сотрудниками хосписов Москвы, Московской области и хосписа, помогающего людям старше 18 лет. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

«Дом с маяком» помогает тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет. Цель фонда – сделать так, чтобы, несмотря на болезнь ребенка, семьи смогли прожить максимально счастливую, полную любви и хороших событий жизнь вместе со своими детьми, и чтобы в конце жизни ни один ребенок не страдал от боли и не оказался один.

«Ланит» поддерживает «Дом с маяком» с 2020 г. – помогает с медицинским и компьютерным оборудованием, волонтеры компании участвуют в благотворительных акциях фонда.

Наталья Черкасова, руководитель социальных проектов «Ланит»: «Мы ценим и дорожим нашей дружбой с «Домом с маяком». Сотрудники фонда делают очень важное дело – оказывают заботу и поддержку детям и их близким, которые находятся в такой непростой жизненной ситуации. И мы рады хотя бы иногда стать тем плечом, на которое могут опереться наши друзья, и помочь сделать жизнь подопечных фонда более доброй и светлой».

Елена Куперштох, исполнительный директор фонда «Дом с маяком»: «Благотворительный фонд «Дом с маяком» выражает благодарность компании «Ланит» за предоставленную технику. Для нас важна техническая поддержка сотрудников, обеспечение информационной безопасности и защиты данных. Мы очень ценим наше сотрудничество и также говорим огромное спасибо за регулярную помощь и поддержку наших хосписов и их подопечных».

Какие вопросы топ-менеджер должен задать своему CISO о защищенности его компании Безопасность

***

Фонд «Дом с маяком» оказывает помощь хосписам, которые помогают тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет на территории Москвы и Московской области. Команда «Дома с маяком» – это более 400 специалистов и 500 волонтеров. Бюджет фонда на 85% складывается из небольших пожертвований обычных людей. Семьи получают помощь абсолютно бесплатно.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.