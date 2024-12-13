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Черкасова Наталья



13.12.2024 В парке «Кузьминки» при поддержке «Ланит» открылся компьютерный класс 1
10.12.2024 «Ланит» оснастил техникой благотворительный фонд «Дом с маяком» 1
17.07.2023 «Ланит» продолжает поддерживать фонд «Дом с маяком» 1
26.07.2022 «Ланит» принял стажеров из детских домов и интернатов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Черкасова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 4
CHiQ - Changhong Electronics - Meiling - Чанхун Электрик ЭЛОС 20 1
Ланит Интеграция 190 1
ВМДПНИ - Всероссийский музей декоративного искусства - Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 7 1
Новый Иерусалим - государственный историко-художественный музей - музейно-выставочный комплексе 4 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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