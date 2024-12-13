Черкасова Наталья
Черкасова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 4
|CHiQ - Changhong Electronics - Meiling - Чанхун Электрик ЭЛОС 20 1
|Ланит Интеграция 190 1
|ВМДПНИ - Всероссийский музей декоративного искусства - Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 7 1
|Новый Иерусалим - государственный историко-художественный музей - музейно-выставочный комплексе 4 1
|HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 1
|Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
|Ланит - Treolan Irbis 128 1
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