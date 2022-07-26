«Ланит» принял стажеров из детских домов и интернатов

В июле 2022 г. подопечные благотворительного фонда «Здесь и сейчас» прошли стажировку в компании «Ланит-интеграция» (входит в группу «Ланит»). Ребята выполняли интересные задачи под руководством наставников и знакомились со спецификой работы различных департаментов. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

В центральный офис «Ланит» на Мурманском проезде прибыли семь юношей и девушек 15-17 лет из детдомов и интернатов Нижнего Новгорода, Кирова и поселка Тужа Кировской области. За неделю подростки погрузились в работу разных отделов «Ланит-интеграции». Например, в центре разработки и внедрения ПО ребята тестировали модель, которая фиксирует загруженность дорог. Нужно было в ручном режиме посчитать транспорт на дороге и сверить с показаниями модели.

В последний день стажировки «Ланит» организовал увлекательную экскурсию во Всероссийский музей декоративного искусства (ВМДИ). Ребята посетили как постоянные экспозиции, посвященные русскому стилю и его развитию, так и временную выставку «Вещь! Предметный разговор». Работники музея провели мастер-класс по плетению из бумаги, угостили чаем из настоящего самовара и поиграли с гостями в классики.

Наталья Черкасова, руководитель социальных проектов «Ланит»: «Мы давно и успешно сотрудничаем с фондом “Здесь и сейчас”. Более 15 лет он работает с подопечными детских домов России, и экспертиза руководства и сотрудников вызывает уважение и доверие. “Ланит” проводит профориентационные проекты для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, уже почти пять лет, три из которых мы поддерживаем летние стажерские проекты фонда “Хранители детства” для детей без попечения родителей и воспитанников интернатов. В этом году сотрудники “Здесь и сейчас” обратились к нам с просьбой поддержать их. В результате сложилась интересная программа с реальными рабочими задачами для подростков в разных отделах компании. В конце стажировки был настоящий тимбилдинг. Мы очень признательны музею ВМДИ за теплый прием и веселый вечер».

Татьяна Тульчинская, директор благотворительного фонда «Здесь и сейчас»: «Стажировка – важный этап в нашей программе профориентации. Ребята из детских домов учатся взаимодействовать с коллегами, выполнять настоящие рабочие задачи, а главное – впервые сталкиваются с таким важным понятием, как трудовая дисциплина. Мы признательны компании “Ланит” за возможность проведения стажировки, за неформальное отношение и индивидуальный подход к нашим подопечным. Надеемся на продолжение сотрудничества».

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«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. «Ланит» поддерживает социальные проекты в сфере культуры, искусства, образования. Среди них: серия выставок livre d'artiste в ГМИИ им. А.С. Пушкина, Центральном выставочном зале «Манеж», музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим», поддержка Международного фестиваля документального кино «ДОКер», сотрудничество с экономическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, развитие благотворительной программы «Пушкинский – детям детских домов и интернатов». С 2013 г. «Ланит» – технический партнер Московского драматического театра М.Н. Ермоловой.