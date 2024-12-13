Жиркова Юлия
|13.12.2024
|В парке «Кузьминки» при поддержке «Ланит» открылся компьютерный класс 1
Жиркова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Генс Георгий 76 1
|Черкасова Наталья 4 1
|Москва - ЮВАО - Кузьминки 31 1
|Москва - ЮВАО - Кузьминки-Люблино Природно-исторический парк 7 1
|Москва - ЮВАО - Люблино 38 1
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