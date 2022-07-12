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Treolan стала официальным дистрибьютором продукции бренда CHiQ

Treolan (входит в группу «Ланит») и Changhong Electronics заключили соглашение на поставку мониторов марки CHiQ.

Changhong была основана в 1958 г. в Китае. За время своего существования она превратилась в многонациональную корпорацию, специализирующуюся на разработке и производстве техники для дома. Продукция Changhong продается более чем в 110 странах.

В модельный ряд марки входят мониторы самых популярных диагоналей от 21,5 до 32 дюймов. В линейке доступны как стандартные модели с регулировкой по высоте и портами HDMI и Displayport, так и гейминговая серия диагональю 32 дюйма с разрешением 2К и частотой 165 Гц. Все мониторы CHiQ ультратонкие и выполнены в безрамочном дизайне, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу происходящего на экране. Серия F680 имеет металлическую рамку и основание для обеспечения дополнительной прочности изделия. В сентябре 2022 г. первая партия мониторов CHiQ поступит на склад Treolan.

Ольга Новикова, менеджер по продукции Treolan, сказала: «Мониторы под брендом CHiQ хорошо зарекомендовали себя на международном рынке. Они обладают высоким качеством, стильным дизайном и привлекательными ценами. Это достойное пополнение продуктового портфеля Treolan, и мы рады предложить их нашим партнерам».

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