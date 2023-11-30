Onyx Boox Volta 5 – компактный ридер с новейшим экраном Carta 1200

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении модельного ряда еще одним устройством - ридером Onyx Boox Volta 5. Модель продолжает популярную серию компактных 6-дюймовых ридеров, получив дисплей нового поколения Carta 1200. Аппаратная платформа Onyx Boox Volta 5 реализована на базе 4-ядерного процессора, экран дополнен подсветкой и сенсорным управлением, установлен комбинированный модуль Wi-Fi и Bluetooth. Работает устройство под управлением ОС Android 11. Объем встроенной памяти модели увеличен до 32 ГБ. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Представленный ридер имеет 6-дюймовый экран E Ink Carta с разрешением 758×1024 точки нового поколения Carta 1200. Такие дисплеи обеспечивают улучшенный контраст и увеличенную скорость перерисовки в сравнении с экранами предыдущих поколений. Модель имеет встроенную подсветку MOON Light 2, позволяющую плавно регулировать цветовую температуру и не имеющую мерцания. Функция SNOW Field обеспечивает улучшенное качество изображения за счет уменьшения количество артефактов при обновлении экрана. Наличие емкостного сенсорного управления обеспечивает удобство при чтении, работе с настройками ридера и при использовании сторонних приложений.

Onyx Boox Volta 5

Модель базируется на 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 2 ГГц и имеет 2 ГБ оперативной памяти. Данная аппаратная платформа обеспечивает высокую скорость работы устройств практически в любых режимах. Встроенная память, расширенная до 32 ГБ, дополнена слотом для карт памяти micro SD и позволяет хранить на устройстве большое количество книг и документов. Onyx Boox Volta 5 имеет встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi, работающий на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц и позволяющий не только выходить в Интернет, но и передавать файлы и работать с онлайн-сервисами. А по Bluetooth можно подключать беспроводные наушники, колонки, мышь и клавиатуру.

Программное обеспечение модели базируется на операционной системе Android 11 и позволяет устанавливать и использовать различные сторонние приложения, включая программы для чтения и книжные магазины. На Onyx Boox Volta 5 предустановлено популярное приложение «Яндекс букмейт», открывающее доступ к большому количеству книг, комиксов и аудиокниг. Ридер имеет предустановленный аудиоплеер, позволяющий прослушивать аудиокниги и музыку. Благодаря функции TTS (Text-To-Speech) есть возможность озвучивать содержимое любых текстовых файлов. Встроенные словари позволяют переводить иностранные слова непосредственно во время чтения книг, а при подключении к Интернету можно использовать онлайн-переводчик для целых фрагментов текста.

Модель выполнена в тонком легком корпусе и поставляется в комплекте с обложкой, имеющей кнопки управления на боковой панели. Аккумулятор емкостью 3000 мАч позволит использоваться ридером без подзарядки несколько недель.

Onyx Boox Volta 5 в корпусе черного цвета поступил в продажу и доступен по рекомендованной розничной цене 17 490 руб. Приобрести ридер можно в фирменных салонах электронных книг Onyx Boox, в интернет-магазинах palmstore.ru и onyxboox.ru, а также у официальных дилеров компании «МакЦентр».

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Компания Onyx International была основана в 2006 г. и является производителем устройств для чтения электронных книг (ридеров). Компания осуществляет полный цикл создания продукта, от разработки дизайна и программного обеспечения, до конвейерной сборки. Все современные модели Onyx Boox имеют сенсорное управление, немерцающую подсветку, беспроводные интерфейсы и дополнительные сервисы и программы. Помимо этого, производитель предлагает широкую линейку устройств, которая сможет удовлетворить запросы практически любого покупателя: от классических 6-дюймовых ридеров до E Ink-мониторов с диагональю 25,3 дюйма.

Компания «МакЦентр» была основана в 1991 г. в России в качестве официального дилера компании Apple Computer. С 2009 г. является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании Onyx International в России, с 2014 г. «МакЦентр» осуществляет локализацию, сертификацию, а также сервисную и техническую поддержку продукции Onyx Boox. За прошедшие годы в России было представлено более 100 моделей устройств для чтения под брендом Onyx Boox. Дилерская сеть компании насчитывает более 150 партнеров по России и странам СНГ, в число которых входят крупные розничные сети, специализированные и интернет-магазины. Компания располагает собственной службой технической поддержки и сервисным центром.