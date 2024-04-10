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Высокопроизводительный SMARC – модуль для Edge-устройств

НПК «Атроник» разработала SOM-модуль МЦП1503 на базе процессора RockChip RK3588J. Об этом CNews сообщили представители «Атроник».

Модуль центрального процессора МЦП1503 – это высоконадежный промышленный компьютерный модуль, соответствующий спецификации SMARC 2.1.

Восьмиядерный процессор RockChip RK3588J со встроенным нейроускорителем обеспечивает производительность до 6 Топс и поддержку фреймворков: TensorFlow, Pytorch, Caffe, ONNX, MXNet, Keras, Darknet.

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SOM-модуль МЦП1503 на базе процессора RockChip RK3588J

Дублированные коммуникационные интерфейсы (CAN, UART, Ethernet, SATA PCIe)) и расширенный рабочий температурный диапазон (-40…+85°C обеспечивают эффективное использование модуля для создания компьютерных систем управления ответственного назначения.

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Импортонезависимость

Встроенный нейросетевой ускоритель и возможность подключения видеокамер высокого разрешения, позволяют использовать его в системах машинного зрения, искусственного интеллекта и управления беспилотными транспортными средствами,

Компонентная база, на которой построен модуль, предполагает долговременную доступность изделия сроком более 10 лет.

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