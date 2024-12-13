ONNX The Open Neural Network Exchange
ONNX и организации, системы, технологии, персоны:
|ASF - Apache Software Foundation 206 2
|FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
|Гольдштейн Константин 8 2
|Ямщиков Иван 5 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
|Friedman Nat - Фридман Нэт 18 1
|Chiras Stefanie - Чирас Стефани 3 1
|Miguel de Icaza - Икаса Мигель де 5 1
|Чепусов Евгений 1 1
|DxOMark - Издание 36 1
|ZDnet 660 1
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