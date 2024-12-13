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ONNX The Open Neural Network Exchange



13.12.2024 Сбербанк выложил в открытый доступ свои ИИ-технологии: код и веса теперь доступны всем пользователям 1
10.04.2024 Высокопроизводительный SMARC – модуль для Edge-устройств 1
22.01.2024 Уход Nvidia открыл новые возможности для российского рынка серверов ИИ 1
03.03.2022 Скандально известный автор GNOME, Midnight Commander и Mono внезапно ушел из Microsoft 1
08.09.2021 IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080 1
08.07.2020 Новые однокристальные системы Qualcomm снабдят смарт-камеры продвинутыми функциями ИИ и МО 1
16.06.2020 Abbyy рассекретила код своей библиотеки машинного обучения 1
16.06.2020 Abbyy опубликовала на GitHub свою библиотеку машинного обучения 1
27.02.2018 MediaTek представила мобильный процессор Helio P60 с ИИ 2
07.12.2017 Qualcomm выпустила самый мощный процессор для смартфонов 2
04.12.2017 Платформа Nvidia GPU Cloud добавила поддержку десктопных GPU Titan 2

Публикаций - 11, упоминаний - 14

ONNX и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 4
Meta Platforms - Facebook 4438 4
GitHub 814 3
Qualcomm Technologies 1822 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Samsung Electronics 10255 2
Nvidia Corp 3487 2
MediaTek - Ralink 527 1
Apple Inc 12101 1
Google LLC 11775 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
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Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 22 1
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 45 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
Атроник НПК 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
ASF - Apache Software Foundation 206 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13369 11
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
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DxOMark - Издание 36 1
ZDnet 660 1
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