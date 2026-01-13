Разделы

|

Учёные ВМК МГУ предложили новый подход к формальной верификации нейросетевых моделей

Представители факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова разработали и протестировали подход к формальной верификации нейросетевых моделей, позволяющий проверять их надёжность и устойчивость при выполнении критически важных задач.

Современные системы машинного обучения всё чаще используются в сферах, где цена ошибки может быть крайне высокой: медицина, авионика, беспилотный транспорт, промышленные системы управления. Традиционное тестирование на наборах данных позволяет лишь оценивать точность модели, но не даёт гарантий, что она всегда будет соблюдать заданные свойства. Именно поэтому формальная верификация — строгая математическая проверка корректности — становится ключевым направлением исследований.

В своей работе авторы анализируют существующие подходы к верификации и показывают, почему многие из них оказываются вычислительно дорогими или не пригодными для нейросетей сложной архитектуры. Особое внимание уделено методам, которые используют структуру нейронной сети: веса, функции активации и особенности распространения сигнала по слоям.

В качестве демонстрации возможностей подхода исследователи проверили свойства нейросетевой модели, применяемой в задаче активного шумоподавления. Эта модель предсказывает параметры адаптивного фильтра, который должен подстраиваться под нестационарный шум (дорожный, авиационный и др.). Авторы формализовали свойства, которые такая сеть обязана соблюдать — например, невозможность нулевых весов при высоком уровне шума или несовпадение коэффициентов для различных типов акустических сигналов — и доказали, что модель корректно удовлетворяет этим требованиям.

Для решения задачи была разработана связка инструментов: преобразование весов модели из формата ONNX в систему ограничений и проверка их выполнимости с помощью Prolog-верификатора. Полученные результаты сопоставлены с системой Marabou — одним из наиболее известных инструментов проверки нейросетей. Эксперименты показывают, что предложенный подход обеспечивает высокую скорость проверки и требует меньше памяти при анализе больших моделей и свойств.

В работе также приводится систематический обзор существующих методов верификации, включая: методы, основанные на решении систем ограничений и модифицированных симплекс-процедурах (полная верификация); методы, использующие абстрактную интерпретацию и интервализацию (частичная верификация) анализ актуальных систем, участвующих в соревновании по верификации VNN-COMP (Marabou, α,β-CROWN, PyRAT, NNV и др.).

Авторы подчёркивают, что разработка эффективных методов формальной верификации — это один из ключевых вызовов современной науки, поскольку именно такие методы должны обеспечить безопасность внедрения ИИ в критически важные системы.

Исследование создаёт основу для дальнейшего расширения инструментов проверки, в том числе для более сложных моделей активного шумоподавления и других задач обработки сигналов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Половина российских телеком-компаний уязвима для хакерских атак из-за дырявой ИТ-инфраструктуры

Александр Гришин, Selectel: Хранилище S3 должно быть не просто «местом для данных», а частью бизнес-архитектуры

Власти хотят штрафовать и лишать свободы работников сотовых операторов за мизерную ошибку в абонентском договоре

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

«Яндекс» создал «убийцу» Microsoft Office, работающего под Windows, Он уже в реестре отечественного ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще