Искусственный интеллект помогает МТУСИ, РХТУ и РЭУ в борьбе с COVID-19

Российские вузы, Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ) и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (РЭУ) завершили пилотное тестирование системы контроля наличия средств индивидуальной защиты PVision, разработанной в научном центре искусственного интеллекта МТУСИ под руководством декана факультета информационных технологий к.т.н. Михаила Городничева.

Система PVision создана для контроля исполнения методических рекомендаций Роспотребнадзора МР3.1/2.1.0205-20 и позволяет дистанционно выявлять людей без защитных масок, определять температуру их тела и оперативно передавать отчетную информацию на пост контроля.

По итогам пилотной эксплуатации, проведенной совместно специалистами МТУСИ, РХТУ и РЭУ в проект были внесены дополнительные усовершенствования, которые позволили повысить точность распознавания до уровня 97%.

Ректор МТУСИ Сергей Ерохин, принявший непосредственное участие в испытаниях, подтвердил, что для университетов, традиционно уделяющих серьезное внимание здоровью студентов, система PVision станет надежным инструментарием в работе по реализации рекомендаций Роспотребнадзора в отношении борьбы с коронавирусной инфекцией.

По словам ректора РХТУ Александра Мажуги, интеграция имеющейся системы видеонаблюдения с системой PVision дала возможность исключить очереди на входе в ВУЗ, в момент, когда массово идущие на занятия студенты проходят термометрию, что свело к минимуму нарушения социальной дистанции без угрозы опоздания на занятия. При этом благодаря универсальности системы - приобретение дополнительного оборудования не потребовалось, что позволило провести подключение оперативно и без дополнительных затрат.

Врио ректора РЭУ им. Г.В.Плеханова Иван Лобанов отметил, что система PVision – это надежный инструментарий для обеспечения безопасности студентов и преподавателей в контексте контроля исполнения методических рекомендаций Роспотребнадзора, и, что особенно важно, пример успешного межвузовского взаимодействия в области искусственного интеллекта и его практического внедрения для актуальных проектов в условиях пандемии.

В целом, по оценке ректоров названных вузов, внедрение проекта PVision существенно повысило дисциплинированность студентов по соблюдению режима ношения средств индивидуальной защиты.

В начале тестирования уровень нарушений масочного режима составил около 10%, но после месяца эксплуатации он снизился до 2%. В среднем, за один учебный день каждая камера производит около 1000 распознаваний.

Проект PVision реализован на базе ЦОДа МТУСИ, по своим характеристикам соответствующего уровню надежности Tier-4, и представляет собой SaaS-решение, использующее такие платформы, как Kubernetes, TensorFlow, Keras, библиотеку OpenCV и др. Отдельным преимуществом является возможность подключения к облачной платформе по протоколу RTSP/RTP камер видеонаблюдения, уже установленных в вузах и любых других организациях, что существенно снижает затраты на закупку дополнительного оборудования и его монтаж.

Все случаи нарушения масочного режима хранятся в виде медиа-библиотеки файлов и доступны для последующей обработки.

В настоящее время совместный коллектив ученых работает над расширением функционала системы с целью сделать ее более гибкой с точки зрения эксплуатации в любом вузе или учреждении.

МТУСИ, с учетом напряженной эпидемиологической ситуации, готов оказать помощь другим университетам и подключить к системе PVision на безвозмездной основе.