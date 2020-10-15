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Студенты российских вузов и колледжей получат бесплатный доступ к курсам по технологиям и ML

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Coursera предложила вузам бесплатные версии программы Coursera for Campus, благодаря которым студенты смогут изучить машинное обучение с использованием Keras API и фреймворка TensorFlow, создание мобильных приложений в Android Studio и многое другое под руководством отраслевых экспертов – кураторов.

По прогнозам Агентства стратегических инициатив, через 15 лет появится еще 186 профессий, так или иначе связанных с ИТ — от дизайнеров нейронных интерфейсов до агрокибернетиков. К 2027 году, согласно исследованиям, российскому рынку будет не хватать около 2 млн таких специалистов.

«Пандемия стала катализатором, подтолкнувшим вузы перейти на онлайн-обучение и сделать его центральным элементом работы со студентами, — сказал Джефф Маджионкальда, генеральный директор Coursera. — Всего за семь месяцев число учебных заведений, использующих Coursera for Campus, выросло с 30 до более чем 3 700. Наше обновление поможет еще большему количеству вузов предоставить студентам возможность онлайн-обучения с зачислением в зачетку, а также необходимые практикоориентированные навыки».

У Coursera for Campus появилось три предложения для поддержки студентов и учебных заведений на всех этапах онлайн-обучения. В рамках предложения Student plan все студенты университетов и колледжей получат бесплатный доступ к одному курсу в год и неограниченному количеству курируемых проектов (Guided Projects) с участием отраслевых экспертов, которые дают практический опыт работы с такими инструментами, как Python, SQL, R, HTML, Jupyter Notebooks, Java, Tensorflow, Google Analytics и другими. Обучение с куратором позволяет осваивать эти навыки менее чем за два часа. Как и другие пользователи платформы Coursera, студенты могут получать практикоориентированные навыки в своем собственном режиме, проходя курсы, в том числе, с мобильных устройств и без подключения к интернету. Также в рамках данного предложения студенты получат доступ к справочному онлайн-центру.



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