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Microsoft Threat Intelligence Center MSTIC Microsoft Threat Intelligence Team

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.03.2025 Вредоносная реклама в пиратских кинотеатрах заразила троянами более миллиона ПК 1
06.03.2025 Выпущены срочные патчи, закрывающие три «дыры» в продуктах VMware 1
14.05.2024 Два гиперпопулярных приложения под Android «слепо доверяли» входящим файлам 1
18.09.2023 Иранские хакеры успешно взломали военные организации США из-за бездарных паролей 1
19.01.2022 Технологии успешного SOC: анализ данных 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Microsoft Threat Intelligence Center и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1680 4
Microsoft Corporation 25691 4
Microsoft Corporation - GitHub 1053 2
Broadcom - VMware 2592 1
Xiaomi 2184 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 315 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 596 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1728 1
Dropbox 525 1
APT33 - Magnallium - Хакерская группировка 4 1
JetBrains 84 1
Google LLC 12595 1
Nvidia Corp 3944 1
AnyDesk Software GmbH 56 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1702 1
Warner Bros. International Television Distribution 287 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34331 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14125 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7360 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2936 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64150 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8558 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9915 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33144 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 925 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24136 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7484 2
Repository - Репозиторий 1147 2
OTRF Security-Datasets - Open Threat Research Forge 4 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6347 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2488 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1042 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14686 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1215 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1979 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5094 1
Кибербезопасность - IOA - Indicator of Attack - индикатор атак 15 1
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 241 1
ITU - STIX - Structured Threat Information Expression 30 1
MLOps - Random Forest Regression - метод машинного обучения 11 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 586 1
Кибербезопасность - Obfuscare - Obfuscate - Обфускация - запутывание кода 90 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21659 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 471 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8128 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7786 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3077 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2431 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15364 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3377 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2568 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28016 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 775 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6450 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10107 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5695 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5625 2
Microsoft Windows PowerShell 246 2
PowerShell Empire - фреймворк 4 1
Seaborn 2 1
AutoIt 17 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1259 1
Google Android 15146 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 160 1
Linux OS 11419 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3098 1
Microsoft Windows 16782 1
Microsoft Azure 1515 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 91 1
JavaScript - JS - язык программирования 1399 1
Discord 177 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 474 1
Apache Hadoop 468 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 301 1
Google TensorFlow 98 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 86 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 250 1
Google VirusTotal 108 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 1
Python PyTorch 63 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 62 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 298 1
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 15 1
Microsoft Azure Arc 9 1
Kingsoft Office Software - WPS Office 47 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 66 1
Samsung eID - решение для электронной идентификации 14 1
Broadcom - VMware Telco Cloud Platform 3 1
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 14 1
Numpy - язык программирования 15 1
Torch - Браузер 21 1
Python Matplotlib - Библиотека для работы с графикой 6 1
BlackBerry PlayBook 109 1
Microsoft SysMon 8 1
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 5 1
Кутепов Антон 3 1
Lambert John - Ламберт Джон 2 1
Зонов Александр 53 1
Мельникова Анастасия 438 1
Рахметов Руслан 67 1
Луцив Данила 7 1
Павлов Никита 143 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54443 1
Южная Корея - Республика 7012 1
Саудовская Аравия - Королевство 663 1
Иран - Исламская Республика Иран 1153 1
Перу - Республика 293 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 390 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1365 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7314 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52984 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2015 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4949 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 746 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5706 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5517 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5076 1
Threat Hunter Playbook 1 1
DomainTools 4 1
BleepingComputer - Издание 453 1
InfoSec Jupyterthon 1 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 55 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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