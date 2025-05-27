На российский рынок выходит лаборатория инноваций SoL Lab

Компания «ДАР» (входит в ГК «Корус Консалтинг») объявляет о создании SoL Lab — лаборатории инноваций, передовых исследований и разработок. Новая компания будет заниматься быстрым прототипированием, поиском и внедрением технологических решений в российских организациях. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Задача SoL Lab — сократить путь от идеи до внедрения решения и получения коммерчески значимого для бизнеса результата. Лаборатория будет выполнять роль проводника и медиатора между наукой и бизнесом, развивая использование технологий в реальных сегментах рынка. Основное внимание будет уделяться первичному внедрению новейших разработок, а также созданию и запуску первых прототипов ИТ-решений в сжатые сроки (до 12 недель), чтобы клиенты могли оценить потенциал новых подходов и получить конкурентное преимущество.

Руководителем SoL Lab стал Максим Хайтович — идеолог и основатель лаборатории ИИ в международной консалтинговой компании Kearney в США и ОАЭ, а также бывший заместитель директора ФКУ «ГосТех».

«Сегодня самым важным навыком становится адаптивность и умение меняться, технологии прогрессируют с невероятной скоростью. Каждый день мы слышим о прорывных решениях в области ИИ, биоинформатики или квантовых вычислений – все они меняют парадигму потребления и заставляют пересматривать традиционные подходы к ведению бизнеса. Чтобы претендовать на первенство, бизнесу необходимо постоянно меняться, используя передовые технологии. Но несмотря на высокую активность в области научных разработок, путь от идеи и “лабораторных” экспериментов до внедрения в бизнес-процессы реальных компаний зачастую занимает слишком много времени и не приносит ощутимых результатов. Задача SoL Lab помочь найти зоны применения инноваций в любой отрасли и сократить этот путь», — сказал генеральный директор ГК «Корус Консалтинг» Александр Семенов.

В числе ключевых направлений нового центра технологий — идентификация и тестирование новых технологических подходов, индивидуальный бизнес-консалтинг в области ИИ-трансформации, а также работа с партнерской сетью над масштабированием решений после успешной тестовой апробации.

SoL Lab будет работать по модели полного цикла R&D. Компания будет оказывать полный спектр услуг от проведения экспериментов с применением разных научных технологических гипотез до выбора актуальных технологий под конкретные задачи бизнеса с помощью быстрого прототипирования. Лаборатория уже имеет собственную библиотеку из более чем 20 готовых прототипов решений, которые подтверждены международным опытом использования и позволяют быстро запускать проекты в области искусственного интеллекта. Примеры ранее разработанных прототипов включают в себя так называемых «Когнитивных двойников» для исследования потребительского рынка, а также автоматизированную систему создания дизайн-концептов потребительских товаров на основе публичных данных о клиентских предпочтениях.

В рамках взаимодействия с клиентами SoL Lab будет предлагать разработку MVP на базе существующих прототипов, проведение совместных brainstorm-сессий для создания демо-решений, формирование бизнес-кейсов для обоснования внедрения и адаптацию решений под конкретные задачи заказчика. Кроме того, в перечень услуг SoL Lab войдут развертывание решений в клиентском контуре и сопровождение масштабирования с использованием моделей управления проектами на enterprise-уровне. Все это позволит обеспечить максимально быстрое и эффективное внедрение инноваций в бизнес-процессы.

«Главное конкурентное преимущество SoL Lab — это команда: сообщество профессиональных ученых, талантливых инженеров и разработчиков, а также специалистов по коммерциализации технологических решений. Лаборатория будет работать со всеми отраслями, делая акцент на поддержку компаний, стремящихся стать лидерами на своих рынках за счет внедрения передовых технологий. В нашей работе мы учитываем потребности бизнеса, понимаем задачу, которую необходимо решить, отбираем подходящие передовые технологии и итеративно разрабатываем прототип, синхронизируясь с бизнес-заказчиками и оценивая конкретные бизнес-эффекты практически на ежедневной основе», – сказал генеральный директор SoL Lab Максим Хайтович.