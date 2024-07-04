«Авито» устроил поездку на «Алые паруса» для лучших студентов страны

«Авито» организовал поездку в Санкт-Петербург для призеров олимпиад из разных уголков России на главный выпускной страны – «Алые Паруса». Ребята из Оренбурга, Костромы, Иванова, Марий Эл, Камчатки, Омска, Екатеринбурга и Москвы смогли своими глазами увидеть тот праздник, о котором мечтают миллионы выпускников, а после — провели неформальную встречу с командой ИТ-компании. И сами студенты, и топы компании уверены - такие встречи полезны как для будущих ИТ-специалистов, так и для работодателей.



Как это было

28 июня в Санкт-Петербург приехали более 30 студентов из регионов: учащиеся НИУ ВШЭ, МФТИ, МГУ, Оренбургского государственного университета, Омского государственного технического университета, Костромского государственного университета и других вузов страны. Все они – призеры олимпиад для студентов и школьников, в числе которых – олимпиады «Высшая Лига» и «Я – профессионал» по направлениям «Анализ данных и ИИ», «Финансовые технологии», «Математика», «Физика».

«Мы хотели вновь создать для ребят настроение праздника выпускного, когда у тебя только начинается вступление во взрослую жизнь. Мы ищем людей, которые разделяют наши ценности, ценят взаимопомощь, готовы делать, принимать аргументированные решения и упрощать процессы. У нас очень высокие требования на входе, например наши мидл-разработчики успешно проходят собеседования на “синьорные” позиции в других компаниях. Каждый год мы нанимаем более 300 стажеров в различные направления, 80% из которых остаются с нами и продолжают развитие карьеры внутри компании. Присоединиться к команде Авито непросто, но я искренне желаю этого ребятам. Это будет означать, что они – лучшие, а также даст мощный старт карьере» – поделился Сергей Пивень, управляющий партнер «Авито».

«Авито» организовал поездку в Санкт-Петербург для призеров олимпиад из разных уголков России на главный выпускной страны

«Вдохновляющий город»

Студентам показали самые яркие места в городе, а вечер первого дня они провели на набережной с лучшим видом на «Алые паруса». На следующее утро в местном офисе «Авито» ребята встретились с командой и топ-менеджментом компании. А в качестве подарка ребята получили худи, на которые было нанесено облако слов, которые ассоциируются у самих студентов с понятием «будущее». В числе их ответов оказались «счастье», «IT», «я буду», «победы» и даже «черешня».

«Я собираю команду людей, которые готовы к творческой работе, не боятся ошибаться и пробовать новое, могут посмотреть на типичный, уже привычный пользователю продукт под другим углом. Наша работа полна discovery-процессов и прекрасным продуктовым творчеством» – поделился Александр Капустин, руководитель финтех-продуктов.

Студентам показали самые яркие места в городе, а вечер первого дня они провели на набережной с лучшим видом на «Алые паруса

Вдохновленные ребята делились своими планами.

«Санкт-Петербург — очень вдохновляющий город. А после экскурсии и встреч в Авито я еще сильнее уверена в выборе своей будущей сферы занятости — в мобильной разработке», — рассказала Анна Демьяненко, Екатеринбург.