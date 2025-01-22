Студенты Оренбургского государственного университета могут стать сотрудниками «Группы Астра» еще на этапе обучения в вузе

«Астра Консалтинг» (входит в «Группу Астра») совместно с Оренбургским государственным университетом (ОГУ) 17 февраля 2025 г. запускает региональную программу стажировок. Такая инициатива будет способствовать прогрессивным изменениям в Приволжском федеральном округе в процессе его перехода на российское ПО и решению кадрового вопроса в группе: региональный офис компании закроет свои потребности в инженерах внедрения, инженеров технической поддержки и информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Программа предоставляет студентам 2–4 курсов технических вузов возможность получить практический опыт в компании на рынке инфраструктурного и системного ПО — пройти стажировку или освоить базовые навыки новой ИТ-специальности.

Конкурсный отбор кандидатов на участие в программе предполагает три этапа: подачу заявки (заполнение анкеты с указанием своих достижений в области информационных технологий), собеседование и выполнение тестового задания. Приветствуются базовые знания по выбранному направлению для стажировки. Несомненным плюсом для участников будет владение ОС семейства Linux, также важно их желание профессионально развиваться именно в «Группе Астра», интерес к будущей специальности и четкое понимание цели стажировки. На протяжении всего времени обучения (один месяц) технические специалисты компании будут делиться своими знаниями и опытом со студентами, а по итогам стажировки состоится отбор в штат. Гибкий график позволит совмещать работу с учебой. Материальная сторона мотивации обсуждается по итогам собеседования.

«В «Группе Астра» уже несколько лет действует программа стажировок. Она помогает восполнить дефицит специалистов в различных подразделениях компании — найти разработчиков ПО, аналитиков проектов, инженеров Linux и т. д. Понимая необходимость укрепления наших позиций за пределами столицы, мы запустили программу ИТ-стажировок и в региональном направлении. Так мы сможем непосредственно на месте реагировать на потребности заказчиков и хорошо понимать специфику конкретного региона. Программа стартует в Оренбургском государственном университете и реализуется в рамках нашей экспансии в ПФО. С декабря 2024 г. в Оренбурге функционирует офис «Группы Астра», в настоящее время в нем работают инженеры, аналитики и ИБ-специалисты. И сейчас для нас актуален вопрос привлечения в команду именно инженеров внедрения, инженеров технической поддержки и информационной безопасности. Убежден, программа стажировок поможет нам его решить», — сказал Тимур Султангалиев, генеральный директор «Астра Консалтинг».

«Сотрудничество с «Группой Астра» открывает для наших студентов уникальные возможности профессионального развития в ИТ-сфере. Особенно ценно, что компания предлагает не просто теоретическое обучение, а реальную практику с перспективой трудоустройства. Программа стажировок позволит студентам получить актуальные навыки работы с отечественным программным обеспечением под руководством опытных специалистов. Мы видим в этом партнерстве большие перспективы как для университета, так и для развития ИТ-отрасли всего региона», – отметил ректор Оренбургского государственного университета Сергей Мирошников.

Пилотный запуск программы состоялся в ноябре 2024 г. В ней были задействованы студенты Московского государственного университета геодезии и картографии (ф-т информационной безопасности), МГТУ имени Н.Э. Баумана (ф-т специального машиностроения), РТУ МИРЭА (кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности»), Российского университета транспорта (специальность «информационные системы и технологии»). По итогам участия в программе было принято на стажировку 25 студентов, из которых пять зачислены в штат «Группы Астра» в должности младшего инженера внедрения.