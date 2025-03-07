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Ефремов Алексей


07.03.2025 Сбербанк запускает на платформе BI.Zone Bug Bounty программу для усиления кибербезопасности «СберУниверситета» 1
18.07.2006 Юристы обсудили проект развития информационного общества 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ефремов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Роском - Российские коммуникации 4 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
АЮР - Ассоциация юристов России 43 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67056 1
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 545 1
РАН - Российская академия наук 1889 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345311, в очереди разбора - 764955.
Создано именных указателей - 170279.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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