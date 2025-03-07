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Ефремов Алексей
|07.03.2025
|Сбербанк запускает на платформе BI.Zone Bug Bounty программу для усиления кибербезопасности «СберУниверситета» 1
|18.07.2006
|Юристы обсудили проект развития информационного общества 1
Ефремов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Богдановская Ирина 2 1
|Кутузов Владимир 2 1
|Монахов Виктор 1 1
|Исаков Владимир 6 1
|Кузьмин Виктор 3 1
|Кузьмин Евгений 18 1
|Демидов Алексей 24 1
|Наумов Виктор 126 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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