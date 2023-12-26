Студенты Оренбургского колледжа экономики и информатики будут обучаться на кибериммунных рабочих местах от «Лаборатории Касперского»

В Оренбургском колледже экономики и информатики появится класс информатики, в котором вместо обычных компьютеров будут установлены тонкие клиенты — компактные устройства, обладающие кибериммунитетом. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского». Устройства просты в использовании и при этом защищены от основных онлайн-угроз: на устройствах установлена безопасная по умолчанию (Secure-by-Design) операционная система Kaspersky Thin Client на базе KasperskyOS.

Тонкий клиент — это устройство для подключения к виртуальным рабочим столам и выполняющее функции, аналогичные функциям обычного компьютера. Его особенность в том, что хранение информации, а также непосредственное место работы всех служебных приложений вынесены на сервер, за счёт чего ему требуется меньше вычислительных ресурсов. Устройство потребляет меньше мощности, чем обычный компьютер, обходится дешевле в обслуживании и занимает меньше места — для работы с тонкими клиентами нужны лишь клавиатура, мышь и монитор. Тонкие клиенты с операционной системой от «Лаборатории Касперского» обладают кибериммунитетом, то есть «врождённой» защитой от информационных угроз.

«Лаборатория Касперского» ранее уже поставляла тонкие клиенты Оренбургской области: Kaspersky Thin Client в своей инфраструктуре использует региональное Министерство цифрового развития и связи.

В дальнейшем «Лаборатория Касперского» планирует оснастить кибериммунными тонкими клиентами другие классы Оренбургского колледжа экономики и информатики, а также обеспечить ими другие образовательные учреждения региона.

«„Лаборатория Касперского” на протяжении трёх лет сотрудничает с Оренбургской областью по вопросам, связанным с цифровизацией в образовании и науке. Мы помогаем расширить знания учащихся в области кибербезопасности, а также решить задачу подготовки специалистов в этой сфере. Одно из важнейших направлений для нас сейчас — это концепция кибериммунитета. Поэтому в нынешнему году в образовательной программе Оренбургского государственного университета появится модуль „Кибериммунный подход к разработке”, который смогут освоить и бакалавры, и магистры. При этом для нас важно не только давать теоретическое представление о кибериммунных устройствах, но и показывать на практике принцип их работы. Комбинация новейших образовательных модулей с практической работой в классах на первых коммерческих кибериммунных решениях позволит подготовить новую команду, которая в дальнейшем сможет сама разрабатывать конкурентные на глобальных рынках решения», — сказал Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса KasperskyOS.

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«Для нас было важно создать кибербезопасные и одновременно удобные учебные места, которые помогут студентам реализовать свой потенциал, а также не отвлекаться на административные задачи. Надеемся, наш опыт работы с кибериммунными продуктами будет также полезен другим учебным заведениям — не только с точки зрения обеспечения кибербезопасности, но и в плане развития студентов. Такой подход к организации учебных классов помогает и оптимизировать административные процессы, и выпускать современных ИТ- и ИБ-специалистов, которые помогут сделать наш мир безопаснее», — сказал Сергей Селивёрстов, директор Оренбургского колледжа экономики и информатики.

Тонкие клиенты обеспечивают ряд преимуществ при применении в сфере образования. Для студентов — это удобный и интуитивно понятный графический интерфейс, который можно настроить так, чтобы учащимся были доступны только необходимые для учёбы приложения. Администрации тонкие клиенты позволяют сократить время на управление конечными точками. ИТ- и ИБ-администраторам для обеспечения защиты данных не нужно будет устанавливать наложенные средства киберзащиты благодаря архитектуре ОС (Secure-by-Design). Тонкие клиенты удобны и преподавателям — при возникновении проблем с конечными устройствами их можно быстро перезагрузить. А если устройство вышло из строя, заменить его проще, чем обычные компьютеры — благодаря компактным размерам.