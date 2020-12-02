Россияне не дали Tele2 построить сотовую вышку: 4G угрожало их жизни и здоровью

В нижегородской области жители не дают оператору Tele2 построить вышку 4G, считая, что это негативно скажется на их здоровье. Они устроили дежурство на месте стройки, чтобы рабочие не могли закончить начатое. Для Tele2 это далеко не единственный подобный случай.

Опасные вышки сотовой связи

Жители города Чкаловск (Нижегородская область) выступили против возведения вышки сотовой связи оператора Tele2, испугавшись возможной угрозы их здоровью. По информации Telegram-канала Mash, они перекрыли дорогу при помощи автомобилей, чтобы помешать монтажной бригаде проехать к месту строительства.

Жители пошли на этот шаг в связи с тем, что оператор решил установить свою вышку на слишком небольшом, по их мнению, расстоянии от жилых домов – всего в 25 метрах. В настоящее время они реализовали постоянное наблюдение за территорией, поочередно дежуря на месте предполагаемой стройки и не давая монтажникам выполнить свою работу.

На вышке Tele2 планировал разместить оборудование для сотовых сетей четвертого поколения (4G, LTE), для обеспечения высокоскоростного интернета. Такие сети, в отличие от более современных 5G, представлены в России почти повсеместно, включая небольшие населенные пункты. К примеру, по данным Росстата в Чкаловске, жители которого не одобрили распространение в их городе современных технологий, на 1 января 2020 г. проживало около 11,4 тыс. человек.

Жители Чкаловска очень недовольны появлением сотовой вышки рядом с их домами

Схожая ситуация произошла в конце 2019 г. в подмосковной деревне Ивантеевка. По данным Mash, в декабре 2019 г. оператор связи (название не установлено) получил разрешение по установки вышки 5G в жилом районе. Работы начались, но жители, выяснив, что именно за конструкция появится рядом с их домами, начали мешать строительству и, как и в Чкаловске, организовывать дежурства, чтобы рабочие не могли закончить начатое.

По словам местных жителей, они не хотят находиться под постоянным облучением и рисковать своим здоровьем. Добавим, что по состоянию на декабрь 2020 г. в России не существовало ни одной действующей коммерческой сети пятого поколения.

Борьба россиян с мобильными сетями

Оператор Tele2 многократно сталкивается с протестами россиян против его вышек связи. Для примера, 22 июня 2019 г. жители деревни Чудиново (Владимирская область) высказались резко против установки его вышки на территории их поселка. Они заявили, что Tele2 решил не согласовывать с ними монтаж своего строения, к тому же бригада рабочих начала строительство в 4 часа утра буквально в нескольких метрах от одного из жилых домов.

Чкаловск - далеко не единственный населенный пункт, жителям которого мешают вышки операторов

Через три дня, 25 июня 2019 г. лютого врага в вышке Tele2 увидели проживающие в деревне Щербинино Ступинского района (Подмосковье). Они вышли на массовый протест, сославшись на то, что межевание территории не было произведено. Конструкцию планировалось разместить менее чем в 100 метрах от ближайшего жилого дома, и жители деревни начали готовить обращение в прокуратуру.

С протестами местных жителей по поводу вышек сталкивается не только Tele2, но в ряде случаев власти принимают сторону жильцов. Так произошло с оператором МТС – весной 2017 г. смонтировал вышку в центре частного сектора в Орджоникидзевском районе Перми. Жители обратились в суд с требованием снести конструкцию, но изначально решение было принято в пользу МТС. После этого россияне подали жалобу в Роскомнадзор, и это возымело действие. В июне 2018 г. МТС получил предписание по демонтажу установленной вышки.

Однако законными методами подобные споры в России решаются далеко не всегда – чаще граждане используют более быстрые и более доступные методы, хотя и совсем не легальные. К примеру, в мае 2019 г. 53-летняя жительница Свердловской области пыталась сжечь вышку сотовой связи, не желая находиться под облучением. Вышка находилась в поселке Калья Свердловской области. Против поджигательницы было возбуждено уголовное дело по ст. 47 УК России «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», и ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В том же мае 2019 г. самосуд над вышкой сотовой связи совершил и пожилой мужчина, проживающий в Тверской области. Он подпилил опору вышки, излучение которой, как ему казалось, уничтожало урожай овощей, ягод и фруктов на его участке, расположенном неподалеку. Подпиленная вышка связи упала на провода проходящей рядом высоковольтной линии, оставив близлежащие населенные пункты без света.

Международный опыт

Российские методы борьбы с современными средствами связи перенимают и жители Великобритании. Но если в России боятся вредного излучения, то в этой стране уверены, что вышки связи 5G способствуют распространению коронавируса.

В подобных сооружениях британцы увидели инструмент для распространения COVID-19

Поджоги вышек в Британии, как сообщал CNews, начались весной 2020 г. всего за несколько дней инциденты произошли в Ливерпуле, Бирмингеме и небольшой деревне Меллинг, расположенной в графстве Мерисайд. К примеру, вышку 5G в Ливерпуле подожгли 3 апреля 2020 г., спустя всего несколько дней после ее установки.

Поджоги вышек в стране продолжились и летом 2020 г., притом в ряде случаев горели не только 5G-, но и 4G-вышки. CNews писал, что в июне 2020 г. 47-летний житель Великобритании предал огню вышку 4G, будучи полностью уверенным, что она относится к сетям 5G. Он сделал это, уверовав в теорию о том, что сотовые сети пятого поколения способствуют распространению коронавируса.