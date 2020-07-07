Украинцы восстали против 5G: Они требуют запретить эти сети

Граждане Украины стали массово подписывать петицию о запрете строительства в стране сетей пятого поколения, размещенную на сайте президента Украины. Причиной указано отсутствие доказательств отсутствия негативного воздействия этих сетей на здоровье людей. Всего за несколько часов она собрала необходимое для ее рассмотрения правительством страны количество подписей.

Украинцам не нужны 5G-сети

Жители Украины стали высказываться против внедрения в стране сотовых сетей пятого поколения (5G). В специальном разделе официального сайта президента Украины появилась петиция «Запретить внедрение 5G из-за его крайне негативного влияния на здоровье». Номер петиции – №22/092038-эп.

На момент публикации материала количество человек, подписавших данную петицию, превысило 25,6 тыс. Согласно украинским законам, этого более чем достаточно для того, чтобы требования, изложенные в ней, были рассмотрены правительством страны – для этого необходимо собрать 25 тыс. голосов.

Текст петиции

Авторы петиции уместили свои требования всего в одном предложении, так что ее текст оказался ненамного длиннее ее же названия. Звучит он так: «Без клінічно підтвердженої доказової бази по безпечності даного виду зв’язку просимо не вводити його в нашій країні !», что переводится как «Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!».

Оригинальный текст петиции на сайте президента Украины

Необходимый порог в 25 тыс. голосов петиция преодолела менее чем за сутки. Она была создана 7 июля 2020 г., и ее инициатором выступила жительница Украины некая Юлиана Гордей.

Реакция властей

На момент публикации материала петиция ожидала своего рассмотрения властями Украины, сроки которого назначены не были.

Текст петиции в переводе на русский

Решение государства будет опубликовано на этом сайте президента Украины в разделе «Вiдповiдь на петицiю» («Ответ на петицию»).

5G на Украине пока нет

По состоянию на начало июля 2020 г. сотовые сети пятого поколения на территории Украины не функционировали. Как пишет портал Liga.Tech, Эта технология проходит тестирование в ряде крупнейших городов страны и на ограниченных территориях. По словам замминистра цифровой трансформации Украины Александра Шелеста, сети 5G могут начать работать в стране в 2022 г.

Вред 5G не доказан

На момент публикации материала не существовало ни одного фактического доказательства опасности сотовых сетей пятого поколения. Об этом сказано, в том числе, на официальном «Всемирной организации здравоохранения» (ВОЗ).

ВОЗ подчеркивает, что доказательств вреда 5G не существует

Этому вопросу посвящена отдельная страница сайта ВОЗ. На ней приведены информация об отсутствии подтверждения негативного воздействия волн в диапазоне до 300 ГГц на здоровье людей (5G работает в спектре от 3,5 до нескольких десятков ГГц).

Мнение россиян

Среди жителей России на 7 июля 2020 г. не наблюдалось столь же сильного негативного отношения к сетям пятого поколения. Как пишут РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования компании «Delta Системы безопасности», почти каждый второй россиянин не имеет ничего против внедрения и распространения 5G в России.

«Почти половина (48%) респондентов высказываются не только в пользу высокоскоростного интернета, но также не сомневаются в том, что технология 5G позволит развивать беспилотный транспорт, телемедицину и в целом позитивно скажется на будущем развитии всех сфер жизни. 28% тоже не против внедрения 5G, главное, чтобы вышки устанавливались на должном отдалении от их дома», – отметили авторы исследования.

Британцы тоже не доверяют 5G

Жители Великобритании, страны, в которой операторы связи активно строят сети 5G, активно высказываются против них. Как сообщал CNews, в начале июня 2020 г. житель Великобритании Майкл Уитти (Michael Whitty) совершил поджог вышки связи, уверовав в интернет-теорию о том, что сотовые сети пятого поколения способствуют распространению коронавируса. Единственное, Уитти перепутал вышки и уничтожил ту, что была частью сети 4G (четвертого поколения). В настоящее время работа вышки восстановлена, а Уитти приговорен к трем годам в тюрьме.

Поджоги вышек сотовых сетей пятого поколения на фоне распространения теории заговора об их участии в распространении коронавируса начались в Великобритании весной 2020 г. Как сообщал CNews, в марте-апреле 2020 г. всего за несколько дней поджоги произошли в Ливерпуле, Бирмингеме и небольшой деревне Меллинг, расположенной в графстве Мерисайд. К примеру, вышку 5G в Ливерпуле подожгли 3 апреля 2020 г., спустя всего несколько дней после ее установки.