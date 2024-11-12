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«Руцентр» поможет консолидировать онлайн-активы компаний

С 12 ноября 2024 г. «Руцентр» переходит от модели доменного регистратора к оказанию услуг по управлению онлайн-активами. Компания также обновила бренд и основные онлайн-инструменты, такие как сайт и личный кабинет. Об этом CNews сообщили представители «Руцентр».

«Руцентр» трансформирует продуктовую линейку и запускает премиальное обслуживание для юридических лиц. Прежде всего новый формат будет востребован компаниями, чья непосредственная работа с клиентами ведется онлайн, то есть где ущерб от инцидентов с доменами и сайтами может быть максимально чувствителен. Для компаний будет доступна усиленная защита доменных имен, возможность подключения нескольких аккаунтов под один договор с централизованным управлением и персональная выделенная техподдержка.

«"Руцентр" поможет с аудитом, консолидацией и формированием стратегии по управлению портфелей доменных имен, организацией и проведением безопасных сделок на вторичном рынке, а также подготовиться к изменениям регуляторных требований. В наших планах в 2025 г. перевести на персональную программу обслуживания более тысячи компаний», — отметил Андрей Кузьмичев, генеральный директор «Руцентр».

О готовности перейти на новый формат сотрудничества уже сообщили более 1000 российских компаний, из них больше 90 выбрали тарифы с премиальным персональным обслуживанием.

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Безопасность

«Мы рассматриваем в качестве ключевых около 30 доменов из всего портфеля. Защита доменов входит в контур нашей информационной и юридической безопасности, так как мы являемся интернет-бизнесом. hh.ru давно консолидировал весь портфель доменов в "Руцентре". Никаких сложностей в управлении нет, потому и работаем на одной площадке, при этом "Руцентр" как компания нуждалась в обновлении. Мы подтвердили "Руцентру" переход на новый формат сотрудничества и поделились своими идеями релизов новых сервисов по управлению портфелем», — сказал Геннадий Береговский, руководитель внутреннего ИТ hh.ru.

Новые сервисы ориентированы на высокий класс технологической защиты. Компании смогут ввести ограничения на критические операции с доменами, подобрать подходящую конфигурацию SSL-сертификатов, а также подключить уведомление о претензиях. «Руцентр» продолжит работать и с физическими лицами, и реселлерами. Для тех, кому не актуальны усиленные требования к безопасности онлайн-активов, предусмотрена упрощенная система перехода на обслуживание к другим компаниям.

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