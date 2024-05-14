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Ru-Center первым среди хостинг-провайдеров подключил идентификацию клиентов через «Госуслуги»

В Ru-Center запущена упрощенная идентификация пользователей при заведении нового контракта на услуги или идентификации уже существующего — теперь пользователи смогут подтвердить личность через «Госуслуги» (ЕСИА). Об этом CNews сообщили представители Runity.

Усиленная идентификация клиентов хостинг-провайдеров требуется в рамках соблюдения поправок к закону «Об информации» от 31 июля 2023 г. По новым требованиям провайдеры могут предоставлять услуги только клиентам, подтвердившим свою личность одним из нескольких способов, включая личное предоставление документов, использование единой биометрической системы, ЭЦП, перевод со счета клиента или с помощью ЕСИА. Ru-Center первым среди российских хостинг-провайдеров предлагает своим клиентам провести идентификацию, используя учетную запись на «Госуслугах».

Пилотный проект по подключению информационных систем Ru-Center к ЕСИА для идентификации и аутентификации заявителей в электронной форме проработан компанией с Министерством цифрового развития и другими органами государственной власти. На данный момент идентификация через «Госуслуги» доступна только для физических лиц. Предполагается, что после апробирования механики опыт Ru-Center будет тиражирован на остальной рынок хостинга и доменов.

«Ru-Center как поставщик большинства наиболее популярных сайтов в рунете, всегда держал в приоритете вопросы кибербезопасности и прозрачности. На фоне роста фишинговых и других типов атак на инфраструктуры провайдеров деанонимизация пользователей — закономерный шаг. При этом усиление защиты не должно происходить за счет снижения удобства клиентов. Вход через «Госуслуги» как быстрое и удобное решение уже активно используется в финтехе и телекоме, и расширение этой практики на другие чувствительные к безопасности области, такие как управление интернет-активами, логично и полезно», — сказал Андрей Кузьмичев, генеральный директор Ru-Center.

Ru-Center будет использовать получаемую из ЕСИА информацию строго в целях идентификации клиентов. Для работы с данными в соответствии с законом о персональных данных развернута зарезервированная инфраструктура с сертифицированным оборудованием и средствами защиты.

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Ru-Center – корпоративный регистратор доменных имен. Компания была создана в 2000 г. на базе РосНИИРОС, относится к системообразуюущим организациям российской экономики в сфере информационных технологий. Работает в более чем 790 доменных зонах и предоставляет комплексную интернет-инфраструктуру. Оказывает услуги регистрации доменов, хостинга, аренды серверов, кибербезопасности, размещения и поддержки сайтов для государственных организаций, крупного и среднего бизнеса.

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