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Индексная книга (каталог) CNews*
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Александров Максим



14.04.2025 Только 3% российских компаний полностью автоматизировали удаление персональных данных 1
14.11.2024 Арестован топ-менеджер «Ростелекома». Ему грозит 10 лет 1
09.09.2024 Центры госуслуг «Мои документы» Санкт-Петербурга помогают жителям освоить ОС Astra Linux 1
22.05.2024 Арестованы квартиры и дома обвиняемых в деле о хищении денег для спецсвязи ФСО России 1
02.05.2024 Два человека заочно арестованы в Москве по делу о хищениях на спецсвязи для ФСО России 2
09.04.2024 Создавать сайты в Рунете можно будет только через «Госуслуги». Законопроект уже готовится 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Александров Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Compliance Soft - Комплаинс Софт 2 1
Nubes - Нубес 57 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1021 1
Ростелеком 9854 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1992 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 439 1
Код Безопасности 640 1
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ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 691 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 578 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2796 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 848 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 186 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 67 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3972 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12916 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5868 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11796 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8585 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6894 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10712 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7855 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4982 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2000 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 792 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1499 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5206 1
FreePik 1089 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1114 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1449 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5365 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 357 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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