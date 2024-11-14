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Арестован топ-менеджер «Ростелекома». Ему грозит 10 лет

СК России арестовал директора по выделенным сетям связи в Департаменте мониторинга и реагирования на киберугрозы. «Ростелекома» Владимира Шадрина и гендиректора компании «Комплайн софт» Антона Менчица по подозрению в хищении 180 млн руб.

Арест по подозрению в мошенничестве

Главное следственное управление следственного комитета России арестовало директора по выделенным сетям связи в Департаменте мониторинга и реагирования на киберугрозы. «Ростелекома» Владимира Шадрина. Топ-менеджера компании подозревают в хищении более 180 млн руб., которые были выделены на закупку лицензий для ПО.

По этой же причине арестовали гендиректора компании «Комплайн софт» Антона Менчица — предполагаемого сообщника Шадрина. «Комплайн софт» — системный интегратор и центр экспертизы в сфере кибербезопасности и защиты информации. По данным сервиса «Контур.Фокус», Менчицу принадлежит 100% компании. А ее чистая выручка на конец 2023 г. составила 133,9 млн руб.

Оба ходатайства поступили в Басманный суд Москвы. Как сообщило агентство «Интерфакс», их дела рассмотрят в ближайшее время. На момент написания этого материала суд еще не начал рассмотрение дела.

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СК Арестовал двух ИТ-директоров по подозрению в хищении 180 миллионов
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Шадрину и Менчицу вменяется совершение мошеннического хищения, статья 159 ч.4 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, представляет собой лишение свободы на срок до 10 лет с денежным штрафом до 1 млн руб. или в размере заработка (другого дохода) подвергнутого наказанию за период до 3 лет, или без штрафа.

Представители «Ростелекома» осведомлены о ситуации и, по их словам, активно сотрудничают с правоохранительными органами. Другие подробности компания раскрывать отказалась.

Другие дела по мошенничеству на контрактах

В мае 2024 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего проректора по информационным технологиям Регионального финансово-экономического института Станислава Лахтина, а также совладельца компании «Цифровая экспертиза» Максима Александрова. Они стали фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств при выполнении госконтракта на проведение работ в интересах службы спецсвязи ФСО.

В 2018–2019 гг. бывшие сотрудники фирмы «Ай-Теко» Игорь Колпаков и Андрей Шмитько, а также глава управления ГБУ Москвы «Информационный город» Олег Филимонов похитили деньги в рамках госконтракта на рассылку СМС пользователям социально значимых сервисов. Для этого они искусственно завысили начальную цену контракта и обеспечили проведение торгов в условиях отсутствия конкурентов и завышения показателей в отчетах. Следственный комитет оценил ущерб в 397 млн руб.

Антон Мушинский

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