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Минцифры РФ Восход ФГБУ НИИ НУЦ Национальный удостоверяющий центр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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16.07.2026 ФСБ создаст реестр браузеров, обязанных устанавливать российские сертификаты безопасности

ервом чтении, летом 2026 г. - во втором и третьем чтениях. Одна из частей закона посвящена созданию Национального удостоверяющего центра (НУЦ). Де-факто данный центр уже был создан в 2022 г. на
25.02.2026 Депутаты узаконили выдачу национальных сертификатов безопасности владельцам сайтов и разработчикам ПО

разработан Правительством и принят Госдумой в первом чтении. В частности, в закон вводится понятие Национального удостоверяющего центра (НУЦ). Согласно законопроекту, Сертификат безопасности Н
04.08.2022 НИИ «Восход» получил сертификат соответствия ФСТЭК на ПО информационной системы «Национальный удостоверяющий центр»

а. Разработанная НИИ «Восход», подведомственным учреждением Минцифры России, информационная система Национального удостоверяющего центра предназначена для поддержания безотказной работы российс
28.03.2022 Национальный удостоверяющий центр обеспечит выдачу сертификатов безопасности для российских сайтов

В России разработана информационная инфраструктура для поддержания безотказной работы российских информационных ресурсов. Созданная для этих целей информационная система Национального удостоверяющего центра обеспечивает выпуск TLS-сертификатов с применением как российских, так и иных криптографических алгоритмов. «По поручению Минцифры России на базе Национа
11.12.2019 Власти заплатят 230 миллионов за разработку ИС для «устойчивого Рунета»

«Восход» объявило конкурс на разработку информационной системы «Национальный удостоверяющий центр» (ИС НУЦ) и проведение исследований, касающихся требований информационной безопасности для нее.
02.03.2016 «Национальный удостоверяющий центр» подписал соглашение о роуминге ЭДО с «СКБ Контур»

ператора компанию “СКБ Контур”», — прокомментировал событие Максим Хотченков, генеральный директор «Национального удостоверяющего центра». Как отмечается, в планах «Национального удостоверяю
10.02.2016 Samsung и «Национальный удостоверяющий центр» представили решение для электронной подписи на Android

личного, так и для корпоративного использования», — отметил Максим Хотченков, генеральный директор «Национального удостоверяющего центра». Приложение «КриптоНУЦ» доступно для скачивания в Googl
27.07.2015 «Национальный удостоверяющий центр» представил решение для работы с электронной подписью на Android

на мобильные платформы. “КриптоНУЦ” под Android — естественное развитие линейки мобильных решений “Национального удостоверяющего центра”. Актуальность приложения для работы с электронной подпи
13.05.2015 НУЦ и ЭОС начали продажи совместного продукта для работы с электронной подписью

лядный интерфейс приложения сокращает до минимума временные затраты. Квалифицированные сертификаты “Национального удостоверяющего центра” упрощают задачу обеспечения признания электронных докум
02.12.2014 «Национальный удостоверяющий центр» совместно с Comfact AB запустит проект по трансграничному подписанию документов электронной подписью

ступ российским пользователям планируется предоставить через сервис идентификации и аутентификации «Национального удостоверяющего центра». Предполагается, что на начальном этапе будет возможен

09.04.2014 ЭТП «Газпромбанка» обеспечит режим трансграничной электронной подписи в Евросоюзом

0,8 млн евро. На текущий момент ведётся работа над 22 пилотными проектами. В рамках сотрудничества «Национального удостоверяющего центра» и электронной торговой площадки «Газпромбанка» (ЭТП ГПБ
13.08.2013 Технологии Digital Design применяются в линейке продуктов «НУЦ Крипто-мобайл»

системы Apple iOS. Как результат, разработки Digital Design теперь применяются в линейке продуктов «Национального удостоверяющего центра» «НУЦ Крипто-мобайл», сообщили CNews в Digital Design. О

Публикаций - 54, упоминаний - 103

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10991 11
Yandex - Яндекс 9294 8
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 721 8
Microsoft Corporation 25818 7
GlobalSign - Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша - удостоверяющий центр 34 7
Академия криптографии РФ - Академия криптографии Российской Федерации - АКРФ 27 7
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 151 6
Apple Inc 13215 6
Google LLC 12741 6
КриптоПРО - Крипто-ПРО 489 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5007 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5680 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 4
Oracle Corporation 7090 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1359 4
SAP SE 5609 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3122 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15931 2
InfoWatch - Инфовотч 1189 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1231 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1489 2
VK - Mail.ru Group 3610 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 609 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 190 2
Тензор 175 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 814 2
Samsung Electronics 11097 2
Центр мониторинга сетей связи 6 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 949 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 1
AltEll - АльтЭль 27 1
МегаФон 10834 1
Cisco Systems 5374 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3467 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 324 1
IBM - International Business Machines Corp 9708 1
Softline - Софтлайн 3767 1
9636 1
Ред Софт - Red Soft 1249 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 524 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8931 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 633 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1148 4
РЖД - Российские железные дороги 2102 4
РВК - Российская венчурная компания 571 3
ГПБ - Газпромбанк 1280 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1944 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1341 2
НСПК - Национальная система платежных карт 954 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1900 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1538 2
Альфа-Банк 1985 2
GFG - Lamoda - Купишуз 221 2
ПСБ - Промсвязьбанк 968 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 551 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 213 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1783 2
Почта России ПАО 2380 1
Газпром ПАО 1496 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 433 1
Связной ГК 1401 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 921 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 575 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
ВкусВилл - Избёнка 218 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2438 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 1
АльфаСтрахование СГ 398 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 514 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 147 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 298 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 254 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3667 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5746 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5714 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 9
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5455 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5987 6
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ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 386 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3335 3
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Россия - СЗФО - Карелия Республика 785 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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