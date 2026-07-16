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Минцифры РФ Восход ФГБУ НИИ НУЦ Национальный удостоверяющий центр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
СОБЫТИЯ
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|16.07.2026
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ФСБ создаст реестр браузеров, обязанных устанавливать российские сертификаты безопасности
ервом чтении, летом 2026 г. - во втором и третьем чтениях. Одна из частей закона посвящена созданию Национального удостоверяющего центра (НУЦ). Де-факто данный центр уже был создан в 2022 г. на
|25.02.2026
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Депутаты узаконили выдачу национальных сертификатов безопасности владельцам сайтов и разработчикам ПО
разработан Правительством и принят Госдумой в первом чтении. В частности, в закон вводится понятие Национального удостоверяющего центра (НУЦ). Согласно законопроекту, Сертификат безопасности Н
|04.08.2022
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НИИ «Восход» получил сертификат соответствия ФСТЭК на ПО информационной системы «Национальный удостоверяющий центр»
а. Разработанная НИИ «Восход», подведомственным учреждением Минцифры России, информационная система Национального удостоверяющего центра предназначена для поддержания безотказной работы российс
|28.03.2022
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Национальный удостоверяющий центр обеспечит выдачу сертификатов безопасности для российских сайтов
В России разработана информационная инфраструктура для поддержания безотказной работы российских информационных ресурсов. Созданная для этих целей информационная система Национального удостоверяющего центра обеспечивает выпуск TLS-сертификатов с применением как российских, так и иных криптографических алгоритмов. «По поручению Минцифры России на базе Национа
|11.12.2019
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Власти заплатят 230 миллионов за разработку ИС для «устойчивого Рунета»
«Восход» объявило конкурс на разработку информационной системы «Национальный удостоверяющий центр» (ИС НУЦ) и проведение исследований, касающихся требований информационной безопасности для нее.
|02.03.2016
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«Национальный удостоверяющий центр» подписал соглашение о роуминге ЭДО с «СКБ Контур»
ператора компанию “СКБ Контур”», — прокомментировал событие Максим Хотченков, генеральный директор «Национального удостоверяющего центра». Как отмечается, в планах «Национального удостоверяю
|10.02.2016
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Samsung и «Национальный удостоверяющий центр» представили решение для электронной подписи на Android
личного, так и для корпоративного использования», — отметил Максим Хотченков, генеральный директор «Национального удостоверяющего центра». Приложение «КриптоНУЦ» доступно для скачивания в Googl
|27.07.2015
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«Национальный удостоверяющий центр» представил решение для работы с электронной подписью на Android
на мобильные платформы. “КриптоНУЦ” под Android — естественное развитие линейки мобильных решений “Национального удостоверяющего центра”. Актуальность приложения для работы с электронной подпи
|13.05.2015
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НУЦ и ЭОС начали продажи совместного продукта для работы с электронной подписью
лядный интерфейс приложения сокращает до минимума временные затраты. Квалифицированные сертификаты “Национального удостоверяющего центра” упрощают задачу обеспечения признания электронных докум
|02.12.2014
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«Национальный удостоверяющий центр» совместно с Comfact AB запустит проект по трансграничному подписанию документов электронной подписью
ступ российским пользователям планируется предоставить через сервис идентификации и аутентификации «Национального удостоверяющего центра». Предполагается, что на начальном этапе будет возможен
|09.04.2014
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ЭТП «Газпромбанка» обеспечит режим трансграничной электронной подписи в Евросоюзом
0,8 млн евро. На текущий момент ведётся работа над 22 пилотными проектами. В рамках сотрудничества «Национального удостоверяющего центра» и электронной торговой площадки «Газпромбанка» (ЭТП ГПБ
|13.08.2013
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Технологии Digital Design применяются в линейке продуктов «НУЦ Крипто-мобайл»
системы Apple iOS. Как результат, разработки Digital Design теперь применяются в линейке продуктов «Национального удостоверяющего центра» «НУЦ Крипто-мобайл», сообщили CNews в Digital Design. О
Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3462 7
|Сазонов Александр 13 5
|Лугов Андрей 33 3
|Клишас Андрей 60 3
|Бокова Людмила 82 3
|Касперская Наталья 319 3
|Рымар Максим 50 3
|Хотченков Максим 4 3
|Греф Герман 486 2
|Карпов Роман 81 2
|Галушкин Олег 182 1
|Лоевская Анна 72 1
|Рустамов Рустам 549 1
|Путин Сергей 73 1
|Демидов Сергей 129 1
|Нуйкин Андрей 50 1
|Натрусов Артем 314 1
|Шадаев Максут 1215 1
|Попов Сергей 168 1
|Сотин Денис 216 1
|Солонин Спартак 33 1
|Цыбульников Вячеслав 78 1
|Семенов Александр 167 1
|Арефьев Андрей 72 1
|Пьянченко Андрей 5 1
|Ляпунов Игорь 132 1
|Леонов Алексей 96 1
|Гузовский Денис 79 1
|Сизоненко Григорий 45 1
|Толстова Татьяна 37 1
|Бондаренко Михаил 59 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Чурсин Дмитрий 88 1
|Сварник Павел 39 1
|Лейпи Игорь 14 1
|Матюхин Денис 8 1
|Комаров Валерий 6 1
|Минасян Георгий 5 1
|Колокольцев Владимир 44 1
|Добровинский Александр 49 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 3
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|CNews Инновация года - награда 156 1
|TAdviser IT Prize 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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