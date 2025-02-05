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APT41 Double Dragon Хакерская группировка



05.02.2025 Новый бэкдор кормит киберпреступников их же пилюлями: Glutton атакует киберкриминальный мир 1
25.07.2024 Positive Technologies: киберпреступники атакуют госсектор, телекоммуникации и ВПК стран Юго-Восточной Азии 1
22.05.2023 Шпионский код под Windows-системы госструктур и авиакомпаний оставался незамеченным пять лет 1
27.09.2022 Новая версия PT Sandbox ловит атаки на Astra Linux и обнаруживает буткиты 1
31.05.2021 Путь на Восток: Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае 1
27.03.2020 Китай развернул самую масштабную кибершпионскую кампанию последних лет 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

APT41 и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1412 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 2
Citrix Systems 813 1
Cisco Systems 5118 1
Trellix - FireEye 58 1
Zoho Corporation 20 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 625 1
Лаборатория компьютерной криминалистики 24 1
APT33 - Magnallium - Хакерская группировка 4 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1899 1
Winnti - Хакерская группировка 12 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 10 1
F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 977 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 177 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5453 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27573 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12660 5
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 647 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2237 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6150 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3541 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2159 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1432 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29773 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1914 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1989 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2941 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 201 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 659 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2138 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5013 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25430 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 718 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10125 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2696 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2482 1
Bootkit - Буткит - вредоносное ПО 36 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 372 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7413 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4874 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 775 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1209 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 101 1
Shellcode - Шелл-код - двоичный исполняемый код запуска оболочки - программа обладающая низкоуровневым доступом к операционной системе 15 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2224 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 375 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 240 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 594 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 850 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12560 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 250 1
UDP - User Datagram Protocol 161 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4475 3
Microsoft Windows 15692 2
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 30 1
Citrix Gateway 10 1
Cisco RV - серия маршрутизаторов 1 1
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
Linux OS 9983 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 98 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 129 1
Positive Technologies - PT Sandbox 73 1
Impacket 4 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 213 1
Zoho DESK - Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus - Zoho ManageEngine Desktop Central - Zoho ManageEngine ADSelfService Plus 6 1
Citrix SD-WAN - Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition 14 1
Microsoft Exchange 1717 1
Залманов Дмитрий 22 1
Сачков Илья 122 1
Jones Craig - Джонс Крейг 5 1
Вишняков Алексей 11 1
Осипов Сергей 42 1
Зайцев Михаил 264 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17074 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1117 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52168 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13327 1
Япония 13294 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2491 1
Италия - Итальянская Республика 4356 1
Франция - Французская Республика 7855 1
Саудовская Аравия - Королевство 586 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14208 1
Африка - Африканский регион 3482 1
Ближний Восток 2947 1
Сингапур - Республика 1852 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1026 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1777 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 416 1
Нидерланды - Амстердам 608 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 1
Европа 21785 1
Филиппины - Республика 565 1
Индонезия - Республика 959 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 995 1
Малайзия 865 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 448 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29162 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16337 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8700 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4822 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 500 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10968 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 707 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13560 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8649 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 846 1
Международный женский день - 8 марта 328 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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