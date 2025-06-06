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Evil Corp Хакерская группировка

Evil Corp - Хакерская группировка

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 США готовы заплатить $10 млн за помощь в поимке хакера, живущего в России 1
10.07.2024 «Русских хакеров» обвинили в краже личных данных 15 миллионов американских ветеранов 1
15.02.2022 Российские хакеры подмяли под себя мировой рынок шифрования файлов и шантажа бизнеса 1
12.07.2021 ГРЧЦ проанализировал кибератаки на критическую информационную инфраструктуру 1
15.06.2021 Check Point Research назвала самое активное вредоносное ПО мая 2021 года 1
27.05.2021 Хакеры выбили крупнейший в истории выкуп из корпорации, атакованной шифровальщиком 1
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 1
06.08.2020 Шифровальщик, поставивший на колени Garmin, невидим для антивирусов. Он использует внутренние механизмы Windows 1
28.07.2020 В фатальном взломе Garmin обвинили россиянина. Доказательств его причастности нет 1
24.07.2020 Тысячи устройств Garmin превратились в «кирпичи». Хакеры взломали ее системы и требуют миллионы долларов выкупа 1
06.12.2019 США назначили за «российского хакера» рекордную награду в истории киберпреступлений 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Evil Corp и организации, системы, технологии, персоны:

Garmin - Гармин 205 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1500 2
X Corp - Twitter 2882 2
Malwarebytes Labs 34 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1303 2
REvil - Хакерская группировка 49 2
Chainalysis 19 2
Sophos - SophosLabs 418 1
Fox-IT Holding B.V. 5 1
Darkside - Хакерская группировка 27 1
Cisco Systems 5158 1
SAP SE 5336 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5042 1
Yahoo! 3699 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 645 1
Check Point Software Technologies 770 1
Schneider Electric 580 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
MVPower 11 1
SolarWinds 50 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
Lurk - Хакерская группировка 19 1
The Infraud Organization - хакерская группировка 4 1
Ростех - Автоматика Концерн 1675 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 193 1
Цифра ГК 2479 1
НеоБИТ - NeoBIT 6 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - СЦЗИ - Специализированный Центр Защиты Информации 1 1
Вымпел-Протект 1 1
NetWalker - Хакерская группировка 7 1
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 10 1
Microsoft Corporation 24868 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Дайвтехносервис 4 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 200 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 567 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1154 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1560 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 513 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2028 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5577 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 204 2
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 106 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 501 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4979 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3103 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 251 1
Федеральное казначейство России 1817 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 93 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5075 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1270 1
ФСБ РФ ЦСН - Центр специального назначения ФСБ России (спецназ) 1 1
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6089 1
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U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 209 1
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Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2078 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 1886 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 174 1
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Грузия 1256 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30270 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3578 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2571 1
Биологическое оружие - Бактериологическое оружие - Химическое оружие - Chemical Biological Warfare - Chemical Agents and Battlefield Mobility 24 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8758 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5998 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10206 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9162 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 814 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8242 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6074 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 519 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5026 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2808 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6014 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 966 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2817 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 361 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1382 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 945 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9100 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 571 1
ZDnet 660 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1023 1
Reddit 327 1
BleepingComputer - Издание 372 1
Медуза - Meduza 47 1
Daily Mail 55 1
TAdviser - Центр выбора технологий 408 1
Bloomberg 1324 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3310 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 55 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 326 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
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