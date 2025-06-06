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Якубец Максим


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 США готовы заплатить $10 млн за помощь в поимке хакера, живущего в России 1
28.07.2020 В фатальном взломе Garmin обвинили россиянина. Доказательств его причастности нет 3
06.12.2019 США назначили за «российского хакера» рекордную награду в истории киберпреступлений 2

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Якубец Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Evil Corp - Хакерская группировка 11 2
Вымпел-Протект 1 1
Garmin - Гармин 205 1
Malwarebytes Labs 34 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 567 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 200 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6089 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 204 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1560 1
ФСБ РФ ЦСН - Центр специального назначения ФСБ России (спецназ) 1 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 513 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1154 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2028 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 106 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29169 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7539 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13033 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3157 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10609 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 950 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 320 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4392 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 798 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2126 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4113 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3028 1
Garmin Connect 33 1
Volkswagen Audi R - спортивный автомобиль 24 1
Бендерская Алена 1 1
Бендерский Эдуард 1 1
Гинкул Андрей 2 1
Школовой Андрей 1 1
Мазилов Максим 1 1
Богачев Евгений 11 1
Турашев Игорь 2 1
Якубец Артем 1 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13412 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52616 2
Россия - РФ - Российская федерация 149481 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44282 1
Италия - Итальянская Республика 4384 1
Европа 24397 1
Азия - Азиатский регион 5619 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 949 1
Украина 7673 1
США - Пенсильвания 361 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52736 2
Кибербезопасность - "русские хакеры" 175 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49326 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 814 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3390 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3578 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11149 1
ZDnet 660 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1023 1
Медуза - Meduza 47 1
Daily Mail 55 1
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