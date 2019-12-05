Positive Technologies: больше половины APT-группировок нацелены на госучреждения

Эксперты Positive Technologies проанализировали деятельность двадцати двух APT-группировок, атакующих российские организации на протяжении последних двух лет, и выяснили, что больше половины из них нацелены на государственные организации, а 87% атакующих госучреждения APT-группировок начинают атаки с фишинга.

По данным исследования, среди атакуемых оказалось множество крупнейших компаний России — лидеров различных отраслей, при этом на государственные организации нацелены 68% всех рассмотренных APT-группировок.

В своем новом исследовании специалисты Positive Technologies рассказали о специфике APT-атак на российские министерства, ведомства и другие госучреждения, а также описали наиболее вероятные действия атакующих.

В ходе проведенного компанией опроса 57% респондентов, работающих в государственных организациях, констатировали, что риск успешной кибератаки является критическим. При этом 45% признались, что их организация не готова противостоять целенаправленным атакам.

«В информационных системах государственных организаций хранятся и обрабатываются критически важные данные, в которых заинтересованы кибершпионы, поэтому госучреждения находятся под постоянной угрозой кибератак, — сказала аналитик Positive Technologies Яна Авезова. — Три четверти участников нашего опроса, представляющих госучреждения, считают, что кража информации может стать мотивом для APT-атаки. При этом лишь 17% признали приоритетность защиты их организации от APT-группировок».

К информации, которая может заинтересовать киберпреступников, эксперты отнесли персональные данные сотрудников, сведения в области внешней политики и экономики, научно-исследовательские работы и финансовую отчетность.

Как следует из ответов респондентов, в государственных организациях преимущественно используются базовые средства защиты, которые не способны обнаружить и вовремя остановить сложные атаки. Так, 95% участников опроса ответили, что в госучреждении используется антивирус, и только 8% респондентов сообщили, что в организации применяются специализированные средства защиты от APT-атак.

По словам директора экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) Алексея Новикова, если организация стала мишенью APT-группировки, рано или поздно злоумышленникам удастся осуществить атаку. «По нашим данным, в прошлом году с APT-атаками столкнулась каждая вторая компания. Базовые средства защиты, которые используются в большинстве госучреждений, не спасут от целенаправленной атаки, — сказал Алексей Новиков. — Стремясь обойти механизмы защиты и противодействия APT-атакам, преступники кодируют и шифруют вредоносный код (93% исследованных APT-группировок), используют "бесфайловый" вредоносный код (67%), проверяют систему на наличие "песочницы" (40%) и подписывают вредоносные файлы цифровой подписью (27%)».

В исследовании также отмечается, что большинство APT-группировок начинают атаки на государственные учреждения с целенаправленного фишинга. При этом если на первоначальном этапе обнаружить злоумышленников практически невозможно, так как они прекрасно знают какие СЗИ используются в организации и как их можно обойти, то почти единственным методом обнаружения компрометации является обнаружение злоумышленников на этапе горизонтального перемещения и закрепления при наличии в инфраструктуре средств глубокого анализа трафика, мониторинга событий ИБ и возможности ретроспективного поиска индикаторов компрометации.