Positive Technologies: в 73% успешных атак на организации киберпреступники применяют вредоносное ПО

Эксперты Positive Technologies проанализировали актуальные киберугрозы IV квартала 2023 г. Исследование показало, что в трех из четырех успешных атак на организации в этот период злоумышленники использовали вредоносное ПО, а в каждой третьей — эксплуатировали уязвимости. Аналитики также отмечают, что половина всех успешных атак в последнем квартале года привели к утечке конфиденциальной информации, в общем объеме которой выросла доля данных банковских карт.

По данным исследования, в IV квартале 2023 г. количество инцидентов увеличилось на 19% по сравнению с тем же периодом 2022 г. 78% всех успешных кибератак в этот период были целенаправленными. Помимо чувствительных утечек, основными последствиями достигших успеха атак стали нарушения основной деятельности (33%) для организаций и прямые финансовые потери (30%) для частных лиц.

Среди всех успешных атак на организации в последнем квартале 2023 г. доля атак, в которых применялось ВПО, выросла по отношению к III кварталу с 45% до 73%. В тройку наиболее распространенных типов вредоносного ПО по-прежнему входят шифровальщики, шпионское ПО и ВПО для удаленного управления. В исследованный период число атак на организации с использованием шпионских программ увеличилось на 5 процентных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом. Как подчеркивают исследователи, шпионское ПО стало трендом не только последнего квартала, но и всего 2023 .

Почти треть (31%) успешных атак на организации была связана с эксплуатацией уязвимостей. В числе наиболее заметных из них в исследовании отмечается, например, критически опасная уязвимость CVE-2023-20198 в операционной системе Cisco IOS XE с оценкой 10 по шкале CVSS, которая уже привела к взлому десятков тысяч устройств. От эксплуатации еще одной бреши CVE-2023-4966 (Citrix Bleed) в продуктах NetScaler ADC и Gateway компании Citrix (9,4 по шкале CVSS) пострадали среди прочих такие крупные компании как корпорация Boeing и китайский банк ICBC.

Эксперты также отмечают всплеск атак на системы водоснабжения в последние три месяца года. Так, хактивисты Cyber Av3ngers проявили особый интерес к промышленным системам управления израильского производителя Unitronics. Как утверждается, они сумели взломать и остановить десяток промышленных систем очистки воды в Израиле и захватить управление насосной станцией в штате Пенсильвания. Аналогичная атака в Ирландии на двое суток лишила воды 180 домовладений. Операторов шифровальщиков тоже интересовало водоснабжение: например, водоканал Северного Техаса стал жертвой вымогателей Daixin Team.

В общем объеме похищенной в IV квартале информации увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом доля данных платежных карт: с 3% до 5% в атаках на организации и с 13% до 16% в атаках на частных лиц. Исследователи связывают этот рост с несколькими крупными кампаниями с использованием JavaScript-снифферов — вредоносных скриптов, собирающих данные карт, которые пользователи вводят на сайтах при совершении онлайн-покупок.

«Рост числа атак, связанных с кражей данных платежных карт посетителей онлайн-магазинов, — закономерное явление в канун любых праздников, — отметила старший аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Авезова. — Одна из причин успеха подобных атак — использование устаревшего ПО. Злоумышленники эксплуатируют уязвимости в устаревших версиях систем по созданию и управлению сайтами (CMS), чтобы внедрить вредоносные скрипты на страницы интернет-магазинов. Полученные данные в дальнейшем продаются на теневых форумах в дарквебе. Чтобы избежать таких чувствительных утечек, мы рекомендуем пользователям совершать покупки только в хорошо зарекомендовавших себя интернет-магазинах, использовать платежные сервисы, позволяющие оплачивать покупки без ввода данных банковской карты, а также завести для онлайн-платежей отдельную карту и не хранить на ней крупные суммы денег».

Администраторам интернет-магазинов эксперты Positive Technologies советуют регулярно проводить анализ защищенности сайтов, своевременно устанавливать обновления для CMS и плагинов, использовать надежные пароли и многофакторную аутентификацию.

Кроме того, для защиты от кибератак специалисты рекомендуют организациям ответственно выбирать вендоров и дистрибьютеров ПО, в том числе чтобы минимизировать риски атак типа supply chain, а также развивать процессы управления уязвимостями и участвовать в программах багбаунти. Особое внимание стоит уделить закрытию уязвимостей, которые уже широко используются злоумышленниками и для которых имеются общедоступные эксплойты.

Для защиты периметра эксперты советуют применять межсетевые экраны уровня приложений (web application firewalls, WAF) и напоминают о важности резервного копирования. Защитить устройства от ВПО помогут песочницы (PT Sandbox), анализирующие поведение файлов в виртуальной среде. Выстроить процесс управления уязвимостями в организации позволят системы класса vulnerability management (MaxPatrol VM), вовремя выявить опасные инциденты ИБ в инфраструктуре — продукты для мониторинга событий информационной безопасности (MaxPatrol SIEM), а своевременно обнаружить сложные целевые атаки — системы поведенческого анализа трафика (PT Network Attack Discovery).