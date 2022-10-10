RTM Group: количество открытых уязвимых точек доступа в Москве снизилось втрое

Эксперты компании RTM Group, предоставляющей услуги в области кибербезопасности и права в ИТ, провели тестирование открытых уязвимых точек доступа в Москве и пришли к выводу, что их количество составляет 3% от общего числа открытых подключений и снизилось по сравнению с прошлым годом более, чем втрое (тогда оно достигло примерно 10%). Об этом СNews сообщили представители RTM Group. Было проверено более 600 точек в кафе, бизнес-центрах, кинотеатрах и других общественных местах. В рамках исследования эксперты оценивали, насколько открытые точки доступа подвержены возможности взлома, а именно имеют неверные настройки и слабые пароли.

Уязвимые точки доступа представляют потенциальную опасность не только для пользователей (прежде всего, из-за возможности перехвата трафика, паролей для доступа к значимым системам, кражи данных и денежных средств), но и для владельцев кафе и иных общественных мест с Wi-Fi. Злоумышленники могут использовать такие точки для осуществления противоправных действий, проведения киберразведки, поиска уязвимых устройств в домашних и корпоративных Wi-Fi-сетях, для осуществления последующих атак. Реальные владельцы точек доступа (юридические и физические лица) могут получить штраф и иные проблемы с органами правопорядка.

Столь значительное снижение количества уязвимых точек доступа связано не только с повышением общего уровня грамотности и защищенности, но также и с действиями регуляторов (применяющих штрафы за инциденты и поддерживающих уголовную ответственность). Безусловно, влияние на ситуацию оказали и преданные огласке судебные дела за клевету и иные аналогичные статьи в сети Интернет. Аналитики полагают, что количество уязвимых точек доступа в Москве достигло предельно низкого уровня и не будет в дальнейшем уменьшаться.