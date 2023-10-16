Банки устроили мистификацию с импортозамещением. Под видом российской техники закупается китайская

Российские банки, несмотря на всероссийский курс на импортозамещение, продолжают массово закупать иностранную технику. Разница лишь в том, что если раньше на нее клеились оригинальные зарубежные логотипы, то теперь – российские. Чаще всего так «переименовывают» китайскую технику. Также регулярной практикой стал запрос банков на поддержку имеющихся у них иностранных устройств.

Псевдоимпортозамещение

Российские банки демонстрируют очень высокий уровень импортозамещения по части техники – среди крупнейших финорганизаций этот показатель достигает 60%. Но, как пишет «Коммерсант», добиться этого получилось не совсем честным путем – банки нередко идут на хитрости, чтобы масштабы их отказа от иностранного оборудования выглядели более масштабными.

В целом по рынку банки заместили более 60% настольных ПК и рабочих станций, но нюанс в том, что из российского у таких устройств лишь название и, иногда, место «отверточной» сборки. По словам одного из собеседников издания, ситуация здесь аналогичная современным автомобилям «Москвич», которые рекламируются как российские, но на деле являются почти на 100% китайскими – из российского в них лишь крупноузловая сборка и шильдики некогда известного во всем СССР завода «Москвич».

«Под условно отечественные рабочие станции попадают по правилам Минпромторга такие, которые смогли набрать нужное количество баллов локализации, и тут, видимо, ситуация решаемая благодаря Китаю – российские этикетки просто клеятся на китайское железо», – сообщил изданию директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский.

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Массовыми закупками банками китайской техники под видом российской все не ограничивается. Источники издания среди отечественных ИТ-интеграторов утверждают, что банки по-прежнему формируют запросы на поддержку западного «железа».

Процесс идет, но постепенно

Если в сегменте ПК и рабочих станций импортозамещение в банках, пусть и лишь видимое, перевалило за 60% вне зависимости от размеров самих банков, то в области серверов и центров обработки данных в настоящее время еще выше – около 70%. Однако это касается только крупных банков – у «середнячков» данный показатель находится на уровне 45%. Небольшие финорганизации и вовсе остановились на уровне 20%. Что касается сетевого оборудования, то здесь уровень импортозамещения составляет 60, 35 и 15% для крупных, средних и небольших банков.

«Серверы и сетевое оборудование не так просто привезти – за ними следят вендоры, так как это относительно мелкие партии, а купить по запчастям и собрать – большой риск несовместимости, который кратно возрастает в условиях отсутствия поддержки», – сказал изданию Федор Музалевский.

Младшим достается меньше

На достижение 100-процентного уровня независимости от иностранной техники у банков остается около года – им нужно успеть перейти на российское оборудование не позднее 1 января 2025 г., согласно указу Президента России Владимира Путина.

Крупным банкам намного легче выполнить требование властей, утверждают собеседники издания – за счет своих размеров и большего объема ресурсов они могут заказывать более крупные партии по более выгодной цене. Иногда после своих закупок они оставляют поставщика с временно пустующими складами, тем самым лишая средние и тем более небольшие банки возможности приобрести технику.

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На фоне этого суммарный уровень импортозамещения техники в банках среднего размера находится в пределах 40%. Что касается небольших финансовых организаций, то у них ситуация близка к критической – иностранное оборудование замещено российским лишь на 15% в совокупности.

Пока неизвестно, успеют ли небольшие банки выполнить требование указа Президента России в срок. По словам источников издания, массовые закупки российского оборудования у них запланированы на IV квартал 2023 г. (1 октября – 31 декабря) и на весь 2024 г.