Разделы

Телеком Инфраструктура
|

МТС протестировала защищенную передачу данных на транспортной сети со скоростью до 100 Гбит/сек

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, протестировала на своей магистральной транспортной сети техническое решение по защищенной передаче данных со скоростью до 100 Гбит/сек с использованием сертифицированных средств криптозащиты. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Испытание защищенного транспортного канала, связавшего два ЦОДа МТС в Москве и Санкт-Петербурге, проведено с использованием программно-аппаратного комплекса «Квазар-100», разработанного ООО «Системы практической безопасности» (СПБ), российским производителем средств криптографической защиты.

Тесты проведены в рамках мероприятий по выводу в первой половине 2022 г. на рынок услуги защищенной передачи данных на магистральных сетях МТС с использованием сертифицированного оборудования.

«Сегодня вопрос защиты информации надежными криптографическими средствами крайне актуален для критической информационной инфраструктуры в таких сферах как ТЭК, оборонная, ракетно-космическая, химическая, металлургическая и горнодобывающая промышленность, научные исследования, транспорт, связь, здравоохранение и финансы. Совместно с нашими партнерами мы тестируем и готовим к запуску надежные и удобные в эксплуатации коммерческие решения», — отметил руководитель Центра информационной безопасности продуктовых решений МТС Денис Шефановский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» купил сотового оператора Хабиба Нурмагомедова

Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин

В России выделили спецчастоты для беспилотников

Чтобы освободить в России частоты для 5G, нужно 1,8 миллиарда

Платформа коммуникаций стала частью ИТ-инфраструктуры логистических компаний

Операторов завалят штрафами за нежелание отказаться от иностранных спутников в пользу российских

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор вертикальной кухонной вытяжки ELIKOR Titan 60П-430-К3Д

Обзор смартфона Tecno Camon 18P: яркая зимняя премьера

Лучшие 14-дюймовые ноутбуки 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Доказано: галактики без темной материи существуют

Ликбез RnD.CNews: что такое постоянная Планка и почему от нее зависит Вселенная

Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022