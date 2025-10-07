Разделы

Компания «СПБ» приступила к разработке шифратора с производительностью 400 Гбит/с

Компания «Системы практической безопасности» (входит в ГК «СПБ») объявляет о начале разработки инновационного шифратора «Квазар-400», способного обеспечить производительность на уровне 400 Гбит/с на одной паре устройств. Об этом CNews сообщили представители компании «СпецИнт» (входит в ГК «СПБ»).

«Квазар-400» пополнит линейку средств криптографической защиты комплекса «Квазар» и призван удовлетворить растущие потребности современных предприятий в защите высокопроизводительных каналов связи. Новое устройство обеспечит высокую скорость шифрования, сохранив главные особенности СКЗИ «Квазар» – отсутствие потерь на любом типе трафика и рекордно малая задержка. В разрабатываемом устройстве будет применяться ГОСТ-шифрование на уровне L1 модели OSI, а одним из ключевых плюсов станут отсутствие влияния на ИТ-сервисы и простота интеграции в существующую инфраструктуру.

«Мы понимаем, что шифрование с такой высокой производительностью необходимо не всем. Но с каждым годом объем конфиденциальной информации в сетевой инфраструктуре компаний возрастает: персональные данные клиентов и сотрудников, чувствительные данные организаций, биометрия – все это используется повсеместно и требует защиты. Поэтому мы ожидаем, что через пару лет спрос на такие решения точно вырастет, – отметил Дмитрий Смирнов, генеральный директор компании «СПБ». – В условиях постоянного роста объемов трафика, роста количества угроз и ужесточения требований к информационной безопасности, в скором будущем необходимость применения высокопроизводительных криптографических решений станет критически важной, поэтому задачей создания таких устройств нужно начинать заниматься сегодня».

Согласно стратегии развития отрасли связи до 2035 г, утвержденной Правительством России в 2023 г., ежегодный рост трафика в магистральных линиях связи составляет около 25% (до 2200 Эбайт в 2035 г.), что потребует модернизации примерно 90% действующих магистральных линий. При этом примерно на 20% в год растет трафик между ЦОД. Таким образом, к моменту выхода на рынок нового «Квазара» будет уже значительное количество заказчиков, которым будет необходим сертифицированный российский шифратор высокого уровня производительности.

