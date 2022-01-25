С помощью сканера ЭЛАР создадут первую в мире электронную библиотеку тувинской литературы и фольклора

В Тувинской республиканской детской библиотеке им. К.И. Чуковского на новом отечественном планетарном сканере ЭЛАР «ПланСкан» А2-400 оцифруют уникальные и ценные издания основоположников тувинской национальной литературы.

Книжный фонд Республиканской детской библиотеки им. К.И. Чуковского сегодня составляет 104622 экземпляров различных изданий, из них на тувинском языке - 12986 книг. Республика Тыва – многонациональный регион России, где основными государственными языками являются русский и тувинский. Сохранение и популяризация тувинского языка – одна важнейших государственных задач и особое место в ней играет книга, печатная продукция.

«Впервые в Республике Тыва приобретена усовершенствованная версия планетарного сканера ЭЛАР “ПланСкан” А2-400 и с помощью профессионального оборудования ЭЛАР будет создан первый цифровой архив – электронная библиотека тувинской детской литературы, начиная с советского периода. Цифровой архив детской литературы Республики Тыва станет дистанционной базой, которая упростит доступ к художественной литературе в мультимедийном формате. Целевая аудитория электронной библиотеки тувинской литературы – не только дети и молодежь, но и педагоги, деятели науки, культуры и искусства, ученые, представители масс-медиа, исследователи языка, литературы, истории и культуры на территории Тувы, а также за ее пределами, иностранные граждане, интересующиеся тувинской литературой, а также уроженцы Тувы, переехавшие жить в другие города и страны, которые не имеют возможности «ознакомить своих детей с тувинской детской литературой», – отметила директор ГБУ «Тувинская республиканская детская библиотека им. К.И.Чуковского» Сылдысмаа Лопсан.

Специалисты библиотеки отметили, что по плану на новом сканере ЭЛАР предстоит создать электронные копии тысячи книг, которые станут основой будущей коллекции - максимально полной, первой и единственную в мире общедоступной электронной библиотекой детской тувинской (национальной) литературы и фольклора, - поясняют в библиотеке.

Таким образом, новый ЭЛАР ПланСкан поможет в решении актуальной проблемы комплектования фондов детской национальной литературой с помощью организации доступа к цифровой коллекции Тувинской республиканской детской библиотеки.