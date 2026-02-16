Минздрав РФ - ТГМУ ФГБОУ ВО - Тихоокеанский государственный медицинский университет

Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет (г. Владивосток) — образовательный и научный центр Дальневосточного региона в сфере здравоохранения. Осуществляет подготовку медицинских и фармацевтических кадров по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и повышение квалификации работников практического здравоохранения. Университет – единственный на Дальнем Востоке медицинский вуз – участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»