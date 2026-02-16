Разделы

Минздрав РФ ТГМУ ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный медицинский университет

Минздрав РФ - ТГМУ ФГБОУ ВО - Тихоокеанский государственный медицинский университет

Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет (г. Владивосток) —  образовательный и научный центр Дальневосточного региона в сфере здравоохранения. Осуществляет подготовку медицинских и фармацевтических кадров по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и повышение квалификации работников практического здравоохранения. Университет – единственный на Дальнем Востоке медицинский вуз – участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»

СОБЫТИЯ


16.02.2026 Восемь вузов России внедрят образовательные модули Университета Иннополис по искусственному интеллекту 1
28.04.2025 «МегаФон»: приморские школьники присматриваются к медицинскому образованию 5
23.07.2024 СХД ReShield Terra под управлением ПО Raidix 5 внедрена в ТГМУ 1
11.07.2024 Беспилотники Университета Иннополис начнут доставлять кровь новорожденных для генетических исследований 3
13.09.2023 Тихоокеанский государственный медицинский университет и ГК «Астра» будут обучать отечественным ИТ-решениям в Приморье 5

Публикаций - 5, упоминаний - 15

Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10107 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 282 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 348 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 151 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 243 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 281 1
Иннополис Университет АНО ВО - Центр беспилотных технологий Университета Иннополис - Центр беспилотных авиационных систем университета Иннополис 5 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 189 1
SAS Institute 1041 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2602 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13047 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1459 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1752 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6706 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73864 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 400 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10149 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 266 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 621 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14919 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3369 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4391 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34053 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5990 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3575 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57527 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27183 1
Программный стек 234 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32001 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2056 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8798 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3273 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12365 1
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 361 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12418 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23252 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 251 1
Linux OS 11026 1
ReShield Terra 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 197 1
Иннополис Университет АНО ВО - Центр беспилотных технологий Университета Иннополис - InnoVtol - Инновтол - беспилотный самолет 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 351 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 329 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 21 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 430 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 300 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 332 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 645 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 587 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 70 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 577 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 334 1
Шуматов Валентин 2 2
Бугрецов Антон 23 1
Бариев Искандер 18 1
Лебедев Сергей 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 158508 4
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 772 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2997 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1336 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2705 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1016 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1726 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 626 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 375 1
Россия - ДФО - Магаданская область 498 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 442 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1274 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 834 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31978 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10764 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9703 3
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 272 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4772 2
Образование в России 2571 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1302 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15266 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1686 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1254 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 563 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8156 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3237 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11790 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10469 1
РАН - Российская академия наук 2036 2
АмГУ - Амурский государственный университет 10 1
ЗабГУ - Забайкальский государственный университет 5 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 230 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
