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СХД ReShield Terra под управлением ПО Raidix 5 внедрена в ТГМУ

Система хранения данных ReShield Terra под управлением ПО Raidix 5 внедрена в Тихоокеанском государственном медицинском университете. Об этом CNews сообщил представитель Raidix.

В рамках ИТ-инфраструктуры СХД будет обеспечивать функционирование комплекса виртуализации для обеспечения работы основных информационных систем.

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При подготовке внедрения инженеры системного интегратора RSi выполнили обследование текущей инфраструктуры университета, рассчитали потенциальные нагрузки и требуемый объем хранения информации. В результате был спроектирован программно-аппаратный комплекс, основанный только на российских компонентах. В частности, была внедрена двухконтроллерная СХД ReShield Terra NX8224SS5 под управлением ПО Raidix 5 (внесена в Реестр промышленной продукции, произведена на территории Российской Федерации).

СХД подключена к серверам виртуализации по протоколу iSCSI, также массив предоставляет доступ по файловым протоколам NFS и SMB. В рамках проекта используются как твердотельные SAS-накопители, так и ёмкие SAS HDD-диски с дополнительным кэшированием данных на SSD-дисках.

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