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Утверждены рекомендации по стандартизации по использованию российских криптоалгоритмов в IKEv2

13 декабря Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) был подписан приказ об утверждении рекомендаций по стандартизации Р 1323565.1.048-2023 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Использование российских криптографических алгоритмов в протоколе обмена ключами в сети интернет версии 2 (IKEv2)», с датой введения в действие 1 января 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Элвис-Плюс».

Рекомендации разработаны АО «Элвис-Плюс» в соавторстве с техническими специалистами компании «Фактор-ТС». Информация об утвержденных Рекомендациях размещена на официальных сайтах Росстандарта и ФГБУ «Российский институт стандартизации».

В ноябре 2022 г. этот документ был утвержден в качестве Методических рекомендаций ТК26, а теперь от стал частью национальной системы стандартизации Российской Федерации. Утверждение данного документа в качестве рекомендаций по стандартизации позволит расширить область применение IPsec с российскими криптографическими алгоритмами.

Заметим, что продукт «Застава 8», сертифицированный осенью этого года в ФСБ России, полностью соответствует утвержденным рекомендациям по стандартизации.

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