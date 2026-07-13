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Азот ГК Аммоний АО Мелеузовские минеральные удобрения Ангарский азотно-туковый завод Промышленные технологии Волгоград Полимер
- Группа компаний «Азот» — предприятие химической отрасли, которое специализируется на производстве азотных удобрений и аммиачной селитры. Входит в пятерку крупнейших производителей удобрений в России.
- Интегрированный комплекс химической промышленности АО «Аммоний» расположен на территории Татарстана
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 293 761 895 709 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 23, упоминаний - 38
Азот ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Черненко Андрей 75 3
|Белянина Мария 2 2
|Hirschmugl Carol - Хиршмугль Кэрол 2 2
|Ежкин Николай 2 2
|Геваль Майя 2 2
|Сульгин Сергей 47 2
|Маршанкулов Мурат 19 2
|Голов Константин 1 1
|Ульянов Андрей 6 1
|Нургалиев Данис 2 1
|Разбежкин Юрий 1 1
|Грибеньщикова Наталья 1 1
|Ручкин Дмитрий 1 1
|Рудмин Максим 1 1
|Папазова Наталья 1 1
|Макарычева Виктория 1 1
|Цурков Николай 2 1
|Беспалов Николай 1 1
|Ефимов Александр 20 1
|Трофимов Дмитрий 43 1
|Воропаева Екатерина 22 1
|Асланян Сергей 104 1
|Минниханов Рифкат 15 1
|Быстрой Константин 1 1
|Рудаков Борис 1 1
|Артемов Дмитрий 2 1
|Бойко Алексей 135 1
|BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11544 1
|Ведомости 1445 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3934 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.