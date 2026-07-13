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Индексная книга (каталог) CNews*
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Азот ГК Аммоний АО Мелеузовские минеральные удобрения Ангарский азотно-туковый завод Промышленные технологии Волгоград Полимер

Азот ГК - Аммоний АО - Мелеузовские минеральные удобрения - Ангарский азотно-туковый завод - Промышленные технологии - Волгоград Полимер

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 293 761 895 709 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 293 761 895 709 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 293 747 216 293 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.07.2026 «Аммоний» перевел 80% документооборота в Directum RX без остановки бизнес-процессов 1
03.04.2026 В Казанском федеральном университете открылась специализированная лаборатория по промышленной автоматике на базе оборудования «Реглаб» 1
30.03.2026 ГК «Азот» масштабировала витрину налогового мониторинга VK Tech и завершила интеграцию с АИС «Налог-3» 5
06.03.2026 В России начнут производить особо чистую химию для микроэлектроники 1
25.02.2026 Цифровой двойник помог ученым ТПУ увеличить урожайность овса на 16% 1
20.05.2025 GMCS повысила эффективность процессов учета химического комплекса «Аммоний» 7
01.11.2024 «Аммоний» при участии «Сбера» и GlowByte сформировала портфель проектов цифровой трансформации предприятия 3
05.10.2023 Группа «Максима» приобрела мажоритарную долю в ИТ-компании GMCS 1
01.08.2023 Softline Digital провела успешное пилотное тестирование умных касок для «Аммония» 1
24.10.2022 «Аммоний» подключился к режиму налогового мониторинга с помощью облачной платформы VK Tax Compliance 2
14.10.2020 «Ростелеком» купил собственного поставщика CRM за 430 миллионов 1
02.04.2018 Выручка Maykor по итогам 2017 года выросла на 8% 2
13.04.2017 «Росэлектроника» получила патент на материалы для волноводных систем 1
04.04.2017 Выручка Maykor за 2016 год составила 10,2 млрд руб. 1
16.11.2016 «Ланит» начинает ребрендинг. Видео 1
16.11.2016 «Ланит» начинает ребрендинг. Видео 1
01.03.2012 Немцы придумали "выключатель боли" 1
09.07.2008 В Подмосковье обнаружена свалка химических веществ 1
07.11.2006 Синхротронное излучение преображает представления о живой природе 1
07.11.2006 Синхротронное излучение преображает представления о живой природе 1
26.06.2003 Бактерии становятся реставраторами 1
26.06.2003 Бактерии становятся реставраторами 1

Публикаций - 23, упоминаний - 38

Азот ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10887 3
МТ-Интеграция - GMCS 374 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 525 3
МТ-Интеграция - ранее Максима ГК 38 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3325 2
9529 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2390 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4904 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 2
Ланит Интеграция 218 2
Maykor - GMCS 45 2
Maykor - BTE 16 2
Прософт-Системы - РегЛаб - RegLab 11 1
Иконтри 12 1
ГКС НПП 1 1
МТ-Интеграция - Бизнес Стратегия Технологии 1 1
Samsung Electronics 11014 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3440 1
Microsoft Corporation 25723 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15618 1
Softline - Софтлайн 3696 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 941 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1676 1
VK - Mail.ru Group 3593 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 595 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1265 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1575 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 216 1
Код Безопасности 802 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 183 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 1
МегаФон Ритейл 85 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 416 1
Старт2ком 7 1
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 74 1
Фактор-ТС 25 1
DartIT - Dart Information Technologies - ДартИТ 5 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 536 1
ХимРар - ИИХР - Исследовательский институт химического разнообразия 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8776 6
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
Промсорт - НЛМК Калуга - Калужский научно-производственный электрометаллургический завод 15 2
Почта России ПАО 2355 2
Связной ГК 1400 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 340 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 2
Спортмастер - Sportmaster 200 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Транснефть 335 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 2
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 30 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 147 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 2
Открытие Арена - стадион 21 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 284 2
ОНК - Объединенная нефтехимическая компания 10 2
Бион - Bion 9 1
ХимМед 4 1
ПХМЗ - Подольский химико-металлургический завод 5 1
Газпром ПАО 1485 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 530 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1053 1
Альфа-Банк 1967 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 1
Русагро Группа Компаний 377 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 373 1
Роснефть НК - нефтяная компания 559 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 620 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аби Инжиниринг - Аникеев Бизнес Инвест - АБИ Молл - АBI Mall 21 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 152 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 62 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1159 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1435 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 1
РНФ - Российский научный фонд 187 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1928 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 976 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 174 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64494 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7766 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22800 4
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Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Прософт-Системы - РегЛаб - AstraRegul ПТК 4 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 771 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 950 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1346 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 853 1
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1006 1
МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 1
DartIT Amplos 2 1
Черненко Андрей 75 3
Белянина Мария 2 2
Hirschmugl Carol - Хиршмугль Кэрол 2 2
Ежкин Николай 2 2
Геваль Майя 2 2
Сульгин Сергей 47 2
Маршанкулов Мурат 19 2
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Ульянов Андрей 6 1
Нургалиев Данис 2 1
Разбежкин Юрий 1 1
Грибеньщикова Наталья 1 1
Ручкин Дмитрий 1 1
Рудмин Максим 1 1
Папазова Наталья 1 1
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Цурков Николай 2 1
Беспалов Николай 1 1
Ефимов Александр 20 1
Трофимов Дмитрий 43 1
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Асланян Сергей 104 1
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Быстрой Константин 1 1
Рудаков Борис 1 1
Артемов Дмитрий 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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