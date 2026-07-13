Азот ГК Аммоний АО Мелеузовские минеральные удобрения Ангарский азотно-туковый завод Промышленные технологии Волгоград Полимер

Группа компаний «Азот» — предприятие химической отрасли, которое специализируется на производстве азотных удобрений и аммиачной селитры. Входит в пятерку крупнейших производителей удобрений в России.

— предприятие химической отрасли, которое специализируется на производстве азотных удобрений и аммиачной селитры. Входит в пятерку крупнейших производителей удобрений в России. Интегрированный комплекс химической промышленности АО «Аммоний» расположен на территории Татарстана

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 4 дела, на cумму 293 761 895 709 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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