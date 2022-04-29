Успешный производитель российского «железа» на замену Cisco чудом отвертелся от многомиллионного штрафа от властей

Новосибирская компания «Элтекс», чье телеком-оборудование госсектор воспринимает в качестве реальной альтернативы «железу» Cisco, смогла избежать крупного штрафа за просрочку субсидированного Минпромторгом проекта по разработке линейки маршрутизаторов. Общее финансирование этого проекта составило 1,36 млрд руб.

Безрезультатный иск к «Элтексу»

Как выяснил CNews, новосибирский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования «Элтекс» сумел избежать штрафа в 116,9 млн руб. Эту сумму с него хотел взыскать Минпромторг за то, что компания в срок не достигла всех показателей эффективности реализации субсидированного министерством технологического проекта.

Данный проект имел наименование «Разработка и организация серийного производства линейки маршрутизаторов AR, DR, РЕ магистрального сегмента сети связи». При общей его стоимости в 1,36 млрд руб. размер субсидии Минпромторга составил 516,8 млн руб. Деньги были выделены в конце 2016 г. Проект был рассчитан на срок до 30 июня 2019 г.

Из документов Арбитражного суда Москвы, в который министерство в стремлении взыскать с «Элтекса» штраф обратилось 29 октября 2021 г., следует, что претензии Минпромторга касались недостаточного объема производства и экспорта разработанной продукции. На момент завершения проекта индикаторы эффективности по этим параметрам составляли «менее 90% плановых значений» (без указания конкретных значений). Из этого можно заключить, что сами маршрутизаторы в июне 2019 г. уже определенно были разработаны.

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Из текста решения служителей Фемиды также следует, что еще в конце 2021 г. показатель «Объем производства и реализации импортозамещающей или инновационной продукции» был выполнен на 90,2%, а показатель «Объем экспорта продукции» — на 91,7%.

Оценив ситуацию, судьи встали на сторону «Элтекса», отказав Минпромторгу в удовлетворении его требований. В полном объеме решение было изготовлено 19 апреля 2022 г. Министерство вправе его обжаловать в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде. В ответ на вопрос редакции о том, собирается ли ведомство воспользоваться этим правом, представители Минпромторга сообщили, что «данный вопрос находится на рассмотрении и будет рассмотрен в рамках действующего законодательства».

Представители «Элтекса» не смогли прокомментировать CNews ситуацию в течение трех рабочих дней.

Отметим, что в последнее время субсидированные Минпромторгом технологические проекты становятся предметом аналогичных судебных разбирательств регулярно, и судьи становятся на сторону ИТ-компаний далеко не всегда. Наиболее яркий пример — многострадальная обанкроченная суперкомпьютерная компания «Т-платформы». В конце 2016 г. ей были выделены субсидии на шесть проектов в общей сумме 3,07 млрд руб., хотя в реальности перечислено было только 2,76 млрд руб. По итогам судебного разбирательства Минпромторг взыскал с компании как полный объем субсидий, так и штраф в размере 500 млн руб. Впрочем, в данном случае проекты не были исполнены вовсе.

На данный момент в суде находится на рассмотрении иск Минпромторга о возврате субсидии в 325,5 млн руб. и наложении штрафа в 92,3 млн руб. к создателю отечественных серверов на российских процессорах «Эльбрус» — Институту электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ, входит в «Ростех»). По сведениям, которые имеются в архиве CNews, речь идет о проекте разработки «масштабируемой серверной системы на базе микропроцессора “Эльбрус-8С” для создания центров обработки данных и суперЭВМ петафлопсной производительности».

Также служители Фемиды рассматривают иск министерства о возврате 200-миллионной субсидии, выданной портфельной компании «Роснано» «Элвис-неотек» на разработку и выпуск сферической видеокамеры VisorJet720.

Аргументация суда

Вынося свое решение, судьи исходили из ряда соображений. В частности, они отметили, что субсидированный проект продолжает реализовываться до настоящего момента, что также указывает на то, что ответчик не отказался от исполнения взятых на себя обязательств.

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«При подаче документов на конкурсный отбор сложно предугадать, а тем более рассчитать точный срок выхода на плановые значения по выручке, — рассуждают служители Фемиды. — В период реализации комплексного проекта за счет бюджетных денежных средств осуществляется только создание задела для предстоящей крупносерийной продажи. По окончанию создания задела продукт выходит только на начальную стадию серийного производства. С окончанием бюджетного софинансирования комплексный проект не закрывается, а продолжает реализовываться получателем субсидии самостоятельно. Бюджетное финансирование не помогает продвинуть продукт на рынке, это делается самостоятельно получателем субсидии».

Также судьи отмечают, что Минпромторг в ходе разбирательства не сообщил о размере каких-либо негативных последствий, которые были вызваны недостижением целевых показателей в срок. «Исходя их отсутствия таких сведений, такие негативные последствия отсутствуют, — говорится в заключении суда. — Из буквального толкования договора не следует, что в случае исполнения «Элтексом» своих обязательств в необходимом объеме, но с нарушением предполагаемого срока, предприятие обязано выплатить в адрес Минпромторга штраф».

Бизнес «Элтекса» уверенно идет в гору

По данным ЕГРЮЛ ООО «Предприятие “Элтекс”» было зарегистрировано 16 марта 1996 г. в Новосибирске. Соучредителями компании выступаю ее гендиректор Алексей Черников с долей в 18%, Виктор Малов (16%), Александр Мохов (14%), Виталий Звонкович (14%), Валерий Айдагулов (14%), Сергей Игонин (12%), Владимир Богданов (12%).

Из данных базы «Контур.фокуса» следует, что по итогам 2021 г. выручка компании увеличилась на 22% до 7,4 млрд руб. Чистая прибыль при этом выросла в 3,8 раза — со 190,8 млн руб. годом ранее до 731,2 млн руб.

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«Основной деятельностью компании является разработка и производство телекоммуникационного и сетевого оборудования, промышленных контроллеров для интернета вещей, — сообщает “Элтекс” на своем сайте. — Практически все выпускаемое оборудования входит в реестр телеком-оборудования российского производства Минпромторга».

Общение CNewsс крупными заказчиками из госсектора показывает, что именно «железо» «Элтекса» они готовы воспринимать в качестве импортозамещающей альтернативы решениям американской Cisco.

Об этом, в частности, редакции в марте 2019 г. рассказывал замруководителя ФТС, куратор ИТ-блока ведомства Денис Терещенко. «Телекоммуникационное оборудование ФТС было построено на компонентах Cisco, — отметил он. — Мы почти год тестировали продукцию различных производителей и уже на 25% заместили Cisco российскими аналогами. Если говорить в абсолютных цифрах, то из шести тысяч телекоммуникационных устройств поменяли примерно полторы тысячи. Еще полторы тысячи собираемся поставить в этом году, а окончание данного процесса запланировано на 2020 г.».

По словам Терещенко, «железо» Cisco преимущественно вытеснялось решениями «Элтекса» и в гораздо меньшей степени оборудованием московской фирмы «Фактор-ТС», известной своей линейкой маршрутизаторов Dionis-DPS.