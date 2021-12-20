Компания, провалившая разработку серверов, ПК и ноутбуков на «Байкалах», оштрафована на 3,3 миллиарда

Штрафы для «Т-платформ»

Как выяснил CNews, суперкомпьютерную компанию «Т-платформы», чей основатель Всеволод Опанасенко находится под арестом, обязали передать в казну 3,26 млрд руб. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который с иском к компании 5 октября 2021 г. обратился Минпромторг.

Решение служителей Фемиды в полном объеме пока не изготовлено. Из резолютивной части можно заключить, что 2,76 млрд руб. с организации взыскано за нереализованные проекты по субсидиям, которые министерство выдало «Т-платформам» в конце 2016 г. по итогам конкурса. Еще 500 млн руб. компании придется заплатить в виде штрафа.

Официально иск Минпромторга удовлетворен «частично». Не исключено, что это просто формальное определение, потому что в опубликованной судебной карточке номера двух из шести предоставленных субсидий «задвоились», в результате чего, видимо, сумма требований оказалась завышенной — 4,53 млрд руб.

Напомним, предельная сумма по договорам о предоставлении субсидий пять лет назад составила 3,07 млрд руб. В частности речь шла о разработке и производстве «Линейки серверов в форм-факторе “блейд” для высокопроизводительных вычислений и дата-центров на базе процессоров x86 и отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 437 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,3 млрд руб., «Линейки рабочих станций на базе процессоров x86 и отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 644 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,81 млрд руб., «Линейки рабочих станций в форм-факторе «ноутбук» на базе процессоров x86 и отечественных процессоров в защищенном исполнении» — субсидия в 450 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,1 млрд руб., «Линейки стоечных серверов на базе процессоров x86 и отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 660 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,54 млрд руб., «Линейки ноутбуков на базе отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 480 млн руб. при общей стоимости проекта в 1 млрд руб., «Линейки гибридных L2/L3-коммутаторов с поддержкой технологии SDN на базе отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 403 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,03 млрд руб.

Все эти проекты должны были быть реализованы еще до 30 ноября 2019 г., но этого не произошло. На момент получения субсидий «Т-платформы» контролировали компанию «Байкал электроникс» — разработчика процессоров линейки «Байкал».

С «Т-платформ» взыскали 3,3 млрд руб. за проекты на «Байкалах»

Из выложенного в судебной картотеке документа следует, что «Т-платформы» в ходе разбирательства успели подать к Минпромторгу некий встречный иск. Его суть в решении суда не отражена.

На момент публикации данного материала представители «Т-платформ» прокомментировать CNews ситуацию не смогли.

Часть проектов могла быть реализована, но не «Т-платформами»

В контексте данного судебного разбирательства стоит напомнить, что в начале августа 2021 г. CNews писал о том, что на рынке с основателем «Т-платформ» склонны связывать компанию «Эдельвейс». По данным ЕГРЮЛ, ООО «Эдельвейс» было зарегистрировано в Москве 3 сентября 2008 г. С марта 2014 г. единственным учредителем организации выступает Зинаида Пахоменкова. По сведениям двух источников CNews, знакомых с семьей вышеупомянутого Всеволода Опанасенко, именно так зовут тещу бизнесмена.

Имея весьма посредственные финансовые показатели, компания вела проекты миллиардной емкости, часть из которых по тематике напоминают нереализованные субсидированные проекты «Т-платформ».

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Как следует из выступления представителя «Эдельвейса» на конференции в конце ноября 2020 г., на тот момент компанией была создана линейка персональных компьютеров на базе «Байкалов». Также, по словам докладчика, компания «обладала опытом» разработки на отечественных чипах блэйд-серверных и коммутаторных линеек. Кроме того, в тот момент докладчик объявил о начале разработки ноутбука на «Байкалах» (по данным CNews, в 2021 г. «Эдельвейс» в этом направлении серьезно успел продвинуться).

В то же время, по данным «Контур.фокус», по итогам 2019 г. выручка «Эдельвейса» составила 1 млн руб. при чистом убытке в 4 млн руб. По итогам 2020 г. показатели были тоже отнюдь не миллиардные: выручка 96,6 млн руб., прибыль — 4,2 млн руб.

В июле 2021 г. «Эдельвейс» массово покинула большая часть сотрудников (37 из 42 человек), организовав новую самостоятельную компанию — «Элпитех».

Летом 2021 г. CNews стало известно, что переговоры о покупке блокирующего пакета долей «Эдельвейса» вела входящая в «Ростех» «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК). По данным редакции какое-либо позитивное решение в ходе переговоров принято так и не было.

По данным источника CNewsна рынке, «Эдельвейс» сейчас в каком-то виде продолжает свою деятельность. После начала банкротства «Т-платформ» (об этом ниже) из нее в «Эдельвейс» перевели несколько остававшихся там до этого сотрудников.

Проблемы «Т-платформ» и ее основателя

Напомним, Всеволода Опанасенко еще в конце марта 2019 г. задержали в Москве и отправили под стражу по делу, связанному с проблемной поставкой компьютеров в МВД за 357,1 млн руб. на российских процессорах «Байкал». Сейчас Опанасенко находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

На фоне этой и многих других сопутствующих проблем «Т-платформы» к концу 2019 г. по сути прекратили реальную деятельность. Однако позже, в ноябре 2020 г. CNews стало известно, что «Т-платформы» вышли из процедуры банкротства по иску ФНС и возвращаются к жизни, набирая штат и подыскав себе нового гендиректора. Им стал вышеупомянутый Кирилл Алифанов, чьим предыдущим местом работы был «Уралкалий».

Попытка реанимировать компанию успехом не увенчалась. Как писал CNews 14 декабря 2021 г., по иску о банкротстве, поданном компанией «Рамэк-ВС», Арбитражный суд Москвы вынес решение о введении в отношении «Т-платформ» внешнего наблюдения.