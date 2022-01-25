Власти требуют у создателей «уникальной российской камеры» вернуть 200 миллионов, выданных на ее разработку

Минпромторг через суд добивается возврата полной суммы субсидии, предоставленной «Элвис-неотек» (большая часть принадлежит «Роснано»). В 2016 г. компания получила почти 200 млн руб. на разработку сферической видеокамеры VisorJet720. В Минпромторге сообщили, что компания не выполнила свои обязательства по договору. Однако представители «Элвис-неотек» заверяют, что разработка завершена полностью и в надлежащий срок. Кроме того, продажи камер даже превысили требуемые контрактом показатели. А иск подан из-за формальностей, связанных с промежуточной отчетностью.

Вернуть всю субсидию

Как выяснил CNews, Минпромторг подал иск к портфельной компании «Роснано» — «Элвис-неотек» с требованием вернуть всю предоставленную субсидию в сумме около 200 млн руб. Эти средства были выделены на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. Информация об этом следует из картотеки арбитражных дел.

Речь идет о разработке и выпуске на рынок сферической видеокамеры VisorJet720, пояснили CNews представители «Элвис-неотек». По словам разработчика, это первая российская видеокамера панорамного обзора, которая появилась на рынке в марте 2020 г. Представители «Элвис-неотек» заверили CNews, что разработка была завершена полностью и в надлежащий срок.

Иск к компании был подан 10 января 2022 г. Сумма исковых требований составляет 199873426,17 млн руб. При этом размер субсидии до рубля сходится с суммой иска (199873426,91 руб.). Министерство также собирается взыскать штрафные санкции в размере 53 млн руб., следует из определения суда.

Показания сторон расходятся

«Иск подан в связи с невыполнением “Элвис-неотек” обязательств по заключенному договору о предоставлении субсидии за нарушение в части достижения показателей и результатов предоставления субсидии», — рассказали CNews представители Минпромторга.





Субсидированная Минпромторгом видеокамера VisorJet720

Но представители «Элвис-неотек» сообщили другую информацию. «“Элвис-неотек” отчитался за целевое использование предоставленной субсидии. Спор возник по вопросу сдачи промежуточной отчетности. Имеется ряд формальных вопросов, которые мы надеемся разрешить мирным путем (производство по делу в настоящий момент не возбуждено) либо в зале судебного заседания», — рассказали там.



В пресс-службе «Элвис-неотек» также сообщили, что объем продаж видеокамер превысил требуемые контрактом показатели. Покупателями продукции выступили коммерческие организации российского рынка.

Информация об «Элвис-неотек»

Компания была создана в 2011 г. Большая часть «Элвис-неотек» принадлежит «Роснано». Согласно ежеквартальному отчету «Роснано» за II квартал 2021 г., доля госкорпорации в уставном капитале «Элвис-неотек» составляла 58,57%. Цель участия госкорпорации — реализация инвестиционного проекта для производства нанотехнологической продукции.

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Согласно официальному сайту, «Элвис-неотек» — разработчик и производитель систем безопасности с применением технологий распознавания образов, компьютерного зрения, радиолокационного, видео, тепловизионного наблюдения.

В апреле 2020 г. CNews писал о том, что компания получила от Минпромторга свыше 200 млн руб. на разработку и запуск производства ИТ-системы распознавания движущихся объектов для охраны зданий и периметров на местности.

Схожий иск Минпромторга

Минпромторг обратился в Арбитражный суд Москвы с иском на 257,3 млн руб. к «Байкал электроникс». Причина — задержка поддержанного государством проекта по созданию нового чипа. В 2016 г. министерство выделило компании 1,2 млрд руб. на разработку серверного процессора «Байкал-S».

Однако в этом случае сумма иска ведомства составила малую часть от общей суммы субсидии. И даже ее в «Байкале» посчитали несоразмерной последствиям допущенного нарушения.