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Innostage запустила лабораторию тестирования Innostage Network Security and Infrastructure (INSI)

Innostage, интегратор и разработчик решений в области цифровой безопасности, запустил лабораторию тестирования отечественных решений по сетевой инфраструктуре и безопасности — Innostage Network Security and Infrastructure (INSI). Лаборатория специализируется на импортозамещении всего комплекса оборудований для построения внутренней инфраструктуры: LAN, WLAN, EDGE и NGFW. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Основные задачи INSI включают в себя комплексное тестирование отечественных вендоров, оценку их возможностей, сбор обратной связи от потенциальных пользователей и валидацию закрытия бизнес-потребностей. Эксперты лаборатории делают полный комплекс работ по замене решений по сетевой инфраструктуре и безопасности, в том числе закрывая отсутствующие функции в текущих решениях и связных элементов ИТ и ИБ инфраструктуры. По завершению миграции они могут обучить весь персонал на развернутом цифровом двойнике, который в точности повторяет реальную инфраструктуру.

Одно из первых тестирований, проведенное специалистами лаборатории — исследование межсетевого экрана нового поколения Positive Technologies (PT NGFW), в рамках которого была подтверждена высокая производительность продукта и корректная работа всех заявленных функций.

В результате исследования специалисты Innostage выяснили, что российские заказчики при выборе NGFW ориентируются в первую очередь на два критерия: функциональность и отказоустойчивость. Для крупных заказчиков плюсом к ним идут удобство интерфейса и широта интеграций, например с DLP, песочницей, антивирусом и т. д.

Сейчас в лаборатории проводится тестирование ряда межсетевых экранов нового поколения, результаты которого эксперты NGFW Lab представят в ближайшее время.

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Innostage обладает опытом внедрения межсетевых экранов следующего поколения как ведущих международных производителей (Palo Alto, FortiGate, Cisco и Check Point), так и отечественных разработчиков (UserGate, «Код Безопасности», «ИнфоТеКС», «Фактор-ТС)». Компания накопила профессиональные компетенции в области проектирования и внедрения сетевых решений, а также в проведении тестирования производительности и функционала, адаптации и обучения персонала.

При этом экспертиза лаборатории не ограничивается только NGFW, работа Innostage Network Security and Infrastructure (INSI), в целом, направлена на построение импортозамещенной архитектуры сети.

«Уход зарубежных производителей стал определенным вызовом для компаний, использующих их решения в своих инфраструктурах. Однако ситуация не настолько драматична, как может показаться на первый взгляд. За последнее время российские вендоры накопили приличный опыт разработки и внедрения основных типов оборудования. Их эксплуатационная надежность подтверждена практикой. И наш опыт показывает, что на этих решениях вполне можно реализовать полноценное корпоративное сетевое окружение. У рынка есть острая потребность в качественной экспертизе, поэтому для поддержки организаций в решении задач по построению импортозамещенной архитектуры, мы создали лабораторию, где наши специалисты тесно сотрудничают с российскими производителями, помогая совершенствовать их продукты», - отметил Алмаз Мазитов, бизнес-лидер направления Innostage.

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